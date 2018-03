Em đã tìm mọi cách nhưng vẫn không được. Em có down một số theme cho Win Vista nhưng máy không cho phép đổi và vẫn là classic theme. Cho em hỏi có cách nào để khôi phục lại theme vista không? Xin vui lòng chỉ em cách làm. Thân chào và xin cảm ơn.

Bạn không nó rõ là bạn đã dùng những cách nào (vì nếu quả thực là bạn đã dùng "mọi" cách thì chắc chắn là không có cách nào chữa thật). Bây giờ bạn thử làm cách này, lưu ý là trong quá trình thực hiện, nếu màn hình mờ đi và màn hình "User Account Ctrol" hiện ra thì bạn chọn "Continue"):

Start -> Bấm nút chuột phải vào "Computer" -> Chọn "Properties" -> Nhấn vào "Advanced system settings" -> chọn tab "Advanced" -> nhấn vào nút Setting trên cùng (bên dưới "Performance" -> Chọn nút "Adjust for best appearance -> OK -> OK.

Vậy chắc là được. Thực ra, tốt nhất là bạn nên dùng máy với theme hiện thời, vì sử dụng theme của Vista chỉ làm máy chạy chậm đi rất nhiều thôi.

