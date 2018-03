Ngay sau đó lại có 1 hộp thoại hiện đè lên hộp thoại trên với nội dung: 16 bit MS - Dos Subsystem

C:\ Document1\ locals-1\ Applic-1\ Cfftmon.exe.

The Ntvdm CPU has encounter. red anillegal instruction.

CS: 0542 IP: 016e OP: 639c8d 1703. Chose 'close' to terminate the application.

Sau khi chọn 'Close' theo như yêu cầu của câu lệnh trên thì hộp thoại trên mất đi và sử dụng máy bình thường. Nhưng lần khởi động sau máy lại hiện ra những hộp thoại như trên. Khi quét virus thì không thấy gì hết. Phải khắc phục hiện tượng trên bằng cách nào. Ai biết chỉ giùm tôi với. Cám ơn nhiều nhiều

nguyen lan anh

Vấn đề của bạn có vẻ rắc rối. Tôi thử tìm trên mạng thì đó là bị nhiễm spyware, nhưng cách giải quyết thì rất rắc rối mà vẫn chỉ sửa được biểu hiện thôi. Nếu máy bạn không có gì quan trọng thì chịu khó cài lại Win và tránh dùng lại những phần mềm mà bạn đang dùng, copy các bộ cài khác và dùng thôi.

Hoang Manh Cuong

Bạn làm như sau:

1. Vào đây để tải phần mềm HijackThis về rồi lưu lại trên Desktop của máy.

2. Nhấn đúp chuột vào file HiJackThis mới tải về, chọn Accept phần cam kết sử dụng nếu được hỏi.

3. Nhấn vào nút "Do a system scan only". Chờ một lúc.

4. Bạn tìm trong phần kết quả của việc Scan (bạn phải tìm kỹ vì sẽ thấy có nhiều thứ lắm đó), xem những dòng nào có chứa "C:\windows\system 32\kill WBS.vbs" hoặc giống như vậy và "Cfftmon.exe" thì nhấn vào ô vuông ở đằng trước dòng đó để chọn (checked).

5. Nhấn vào nút "Fix checked".

Vậy là xong. Lưu ý là đừng chọn thêm gì nữa nếu bạn không rõ ý nghĩa của mỗi dòng đó.

Dong Ngo