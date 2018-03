Hãy bày cách cho em với. Em cám ơn.

Nguyen Văn Tu

Hồi âm xin gửi về: vitinh@vnexpress.net

Hồi âm:

Đầu tiên bạn phải share máy in ở máy chủ : Start->Printer and Fax-> Click chuột phải vào máy in can Share-> chọn Sharing...-> Chọn Tab sharing-> Share this printer (mặc định là Do not share this Printer) và đặt tên cho máy in.

Tìm máy in đã share ở các máy khác : Start->Printer and Fax-> nhấn chuột phải vào cửa sổ mới hiện ra, chọn Add printer-> click Next-> chọn A network Printer or a printer attached to another computer->Next-> chọn máy in-> chọn Yes để lấy máy in đó là máy in mặc định cho tất cả các lệnh in.

Hoang Manh Cuong

Chào

Bạn chỉ việc share máy in ra để các máy khác có thể in được Start/Settings/Printers, nhấp chuột phải vào máy in chọn Sharing…

Các máy khác muốn in thì phải Map vào. Start/Run \\ .

Nhấp user name, password của máy đó (tạo một tài khoản mặc định hoặc dùng tài khoản admin).

Bạn cũng có thểo tạo file batch để sau này các máy còn lại tự động Map máy in sau khi đăng nhập.

Tung Tran

Khá đơn giản thôi. Bạn mua một router (chứ không phải là một hub hay Switch), loại có 4 cổng LAN và một cổng WAN. Tốt nhất là mua một router của Linksys hay Netgear hay Dlink. Kết nối 4 máy tính đó vào 4 cổng LAN của router. Như vậy, sau khi cắm điện vào router và bật các máy tính lên, mạng LAN đã được hình thành và bạn không cần phải chỉnh sửa gì thêm. Các máy tính sẽ tự động nhận IP cũng như các cấu hình về mạng khác từ router.

Bây giờ bạn cài đặt máy in vào một trong số 4 máy tính kia, như là khi bạn chỉ dùng máy in cho một máy tính đó. Sau khi cài xong ở máy tính này bạn làm các thao tác sau:

1. Đặt cho máy tính này một tên ngắn gọn dễ nhớ: Bấm chuột phải vào My Computer ->Properties -> tab "Computer Name" -> Nhấn vào nút Change -> phần dưới Computer Name gõ vào tên mà bạn muốn (Giả sử gọi là PCPrinter) -> Nhấn OK -> OK rồi khởi động lại máy.

2. Chia sẻ máy in: sau khi máy PCPrinter khởi động lại xong, bạn vào mục Printer and Faxes (trong Control panel) -> Bấm chuột phải vào máy in mà bạn mới cài vào rồi chọn "Sharing...", bạn chọn Share máy in này với một cái tên nào đó. (Giả sử là SharedPrinter)

3. Cho phép việc chia sẻ máy tính qua Tường Lửa của Windows: Vào mục Windows Firewall (trong Control panel) -> Tab "Exception" -> Trong danh sách bên dưới "Programs and Services", bỏ dấu chọn vào ô "File and Printer Sharing" (nếu ô này chưa được chọn) -> OK. Lưu ý là nếu bạn sử dụng một phần mềm Tường Lửa nào khác (như Norton hoặc McAfee) thì cũng phải làm tương tự hoặc loại bỏ chúng khỏi máy tính và chúng chẳng có tích sự gì nhiều đâu.

4. Ở ba máy tính còn lại bạn làm như sau (chỉ cần làm một lần, chứ không phải cứ lần nào cần in là phải làm): Start -> Run gõ vào \\PCPrinter rồi nhấn Enter (nếu bạn đặt tên ở mục 1. khác thì gõ tên này vào theo mẫu đó). Lúc này bạn sẽ thấy các chia sẻ ở trên máy PCPrinter kia trong đó có cái máy in (SharedPrinter) mà bạn muốn dùng chung. Nhấn đúp chuột vào biểu tưởng máy in được chia sẻ đó và chọn Yes (hoặc OK) khi được hỏi, hệ thống sẽ cài đặt máy in đó vào máy tính hiện thời.

Lưu ý đây là những bước chính và bạn cần là người có hiểu biết một chút về máy tính và mạng mới có thể thực hiện được vì trong quá trình cài đặt sẽ có thể có những bước nhỏ khác cần phải làm tùy theo cấu hình của các máy tính hiện thời và của loại Router mà bạn mua. Thực ra bạn cũng có thể chia sẻ máy in với một Hub (hoặc Switch), giải pháp này sẽ rẻ hơn Router một chút nhưng việc tạo ra mạng sẽ khó hơn (bạn phải tự thiết lập IP...). Với router thế này, bạn chỉ cần cắm thêm modem vào cổng WAN là có thể chia sẻ được Internet (cùng với việc chia sẻ máy in và các tài nguyên khác).

Dong Ngo