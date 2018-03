Nhà em có 2 headphone, ban đầu 1 cái cắm đằng sau CPU, 1 cái cắm trước CPU. Cái cắm đằng sau dùng để nói, đằng trước dùng để nghe. Nhưng do em không biết nên khi mở cái đằng sau ra, rồi khi cắm vào lại nó hiện ra cái bảng của Realtek HD Audio Manager để chọn ví dụ như là Link in, headphone, link out...

Xin giúp đỡ em cách khắc phục, em xin cám ơn.

