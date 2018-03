Hiện nay máy tính của em đang dùng IE 7, trước đây dùng thì không sao nhưng mấy ngày hôm nay không hiểu vì sao sau khi xem xong và đóng cửa sổ Internet thì máy tính báo lỗi. Nếu bật 2 cửa sổ và tắt 1 trong hai cửa sổ đó thì máy tính cũng báo lỗi và tự động tắt cả 2 cửa sổ. Em không biết nguyên nhân là do đâu nhưng em đã uninstall bản IE hiện dùng và down bản mới về thì vẫn bị. Dòng lỗi như sau: "Internet Explorer has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience."

Em mong được sự giúp đỡ của các anh chị. Thân.

Trương Hữu Hoàng

Hồi âm:

Trước nhất muốn cài IE7 máy bạn tối thiểu phải là XP SP2. Khi IE7 báo lỗi, bạn nhấn click here tìm phần MODNAME, ví dụ như (abcde.dll ) tập tin lúc nào cũng có .DLL ở phần đuôi. Điều này giúp mọi người dễ tìm hơn.

Trước khi cài lại IE7, bạn nên xóa các thư mục lưu trữ tạm thời của IE7 bằng cách vào Tool > Internet option > Delete > Delete all > Apply > Ok.. Cài lại IE7, bạn nên bỏ tất cả các chương trình phụ giúp (add on) cho IE bằng cách nhấp chuột vào Tool > manage add-ons > enable or disable add-ons > ở trong khung SHOW tìm phần add on currently loaded by internet explore, nhấp chuột từng phần một chọn disable > ok… Tiếp tục từng phần một như vậy rồi khởi động lại IE7 xem sao. Nếu cần tắt hết cũng được. Nếu vẫn còn bạn nên chạy các chương trình diệt spyware và virus - đây là điều nên làm trước khi cài lại IE7. Có chương trình diệt phần mềm gián điệp (spyware) cũng rất tốt: http://www.ewido.net/en/download/.. Đây là miễn phí.

Tommy Trường