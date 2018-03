Trước kia máy của tôi nhận diện máy chiếu bình thường. Tôi đã đem máy đến cửa hàng vi tính để sửa, nhân viên ở đây cho biết là do lỗi phần mềm, họ cài lại nhưng khi đem về laptop của tôi vẫn không nhận diện được máy chiếu. Do đó tôi thường phải chép bài vào USB rồi cắm vào máy của trường để giảng, nhưng có một bất tiện rất lớn đó là do máy của trường sử dụng chung nên virus rất nhiều, mỗi khi dạy xong đem về quét USB bằng Kaspersky phát hiện hàng trăm virus!

Vậy kính mong quí vị hãy chỉ giúp tôi cách khắc phục hoặc giới thiệu cửa hàng nào có thể khắc phục tình trạng trên. Tôi xin chân thành cảm tạ.

Nguyễn Doãn Cường

