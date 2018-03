Tên người gửi: Nguyễn Văn Hữu

Mình dùng HTC Legend được gần một năm, khi mình up ROM lên 2.2 thì bị lỗi chụp ảnh buổi tối. Cụ thể là, khi chụp ảnh đêm thì bị hiện tượng như sương mù chụp ngày thì bình thường. Như vậy, không biết là do lỗi máy ảnh hay do phần mền nữa. Mong được mọi người giúp đỡ.

À mà dạo này còn bị hiện tượng khi cắm tai nghe thì lúc được lúc không, mình đã kiểm tra tai nghe không bị hỏng. Vậy máy của mình bị sao vậy?

Mọi người cho mình xin địa chỉ uy tín để sửa. Mình ở Hà Nội.

Xin cảm ơn mọi sự giúp đỡ!

Nguyễn Văn Hữu