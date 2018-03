Tên người gửi: Olympus

Email: chau_dds@...

Bạn Hoàng Hải hãy thử chọn dòng Micro Four Third như EP1, EP2 hay EPL1 của Olympus. Samsung NX10 hay GF1 của Panasonic hơi đắt hơn chút so với EP1, EP2. Dòng Micro Four Third có Olympus EPL1 giá 600 USD tại Mỹ gồm cả lense. Chất lượng hình ảnh dĩ nhiên dòng hơn hẳn point and shoot nhưng vẫn nhỏ gọn.

Olympus