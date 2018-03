Tôi đang dùng laptop acer Aspire 5573ZNWXMi, CPU dual Core 1,73Ghz x 2; 1Mb L2 Cache,533Mhz FSB; Mobile Intel (R) 945GM Express Chipset Family ,VGA: GMA 950 224Mb.

Hiện nay máy đang chạy 2 thanh RAM 512Mb dual channel

nhưng bus 2 thanh RAM của tôi khác nhau 533 và 667. Như vậy có ổn định không? Trước đây, vài lần tôi bị dump physical memory và khởi động lại khi tắt máy. Gần đây tôi cài lại XP SP2, có bản quyền

máy không thấy bị dump nữa.

Le Duc Cuong

Nói chung như tôi biết thì nếu bạn cắm hai thanh bus không giống thì không chạy dual được. Ví dụ như: 512 bus 533 + 512 bus 667 = 1G bus 533. Còn 512 bus 533 +512 bus 533 = 1G bus max = 2.533, tốc độ khác nhau hoàn toàn.

mac quang son

Ổn định hay không còn tùy từng trường hợp cụ thể và vì thế chính bạn là người đầu tiên biết. Tuy nhiên, khi 2 thanh RAM không cùng tốc độ thì tốc độ chậm nhất sẽ là tốc độ chung của cả 2 thanh. Nếu thanh nhanh hơn hỗ trợ tốt tốc độ thấp thì khả năng ổn định sẽ cao.

Máy hiện đang có 1GB RAM như vậy là khá đầy đủ cho Windows XP. Nếu bạn nâng cấp lên 2GB thì sự khác biệt sẽ không lớn (như sự khác biệt giữa 512MB và 1GB). Máy của bạn không có video card riêng, vì thế không nên dùng Windows Vista. Nói chung, ngay cả khi máy bạn có cấu hình cao cũng không nên dùng Windows Vista.

Nói tóm lại, bạn không cần phải lo nâng cấp gì nữa. Như vậy là tốt rồi.

Dong Ngo

Bạn đúng đấy. Để tối ưu hoạt động của RAM thì các main sản xuất gần đây đều hỗ trợ kênh đua (nói nôm na là chạy đua) Dual channel. Tuy nhiên, nếu muốn chạy đua thì các thanh RAM đó phải: cùng dung lượng, cùng bus, cùng nhà sản xuất nữa thì càng tốt. Như bạn mô tả thì cả 2 thanh đang chạy sẽ chạy trên bus là 533 vì nếu main không hỗ trợ bus cao hơn thì nó sẽ chạy ở bus thấp, cụ thể ở đây là 533. Dĩ nhiên như vậy tính ổn định sẽ không cao. Chuyện dump là đương nhiên.

Máy của bạn có cấu hình khá mạnh và cứ như vậy thì đã có thể cài Win Vista rồi. Song tôi khuyên bạn không nên cài hệ điều hành này làm gì. Bản thân tôi đang dùng máy cấu hình cao hơn của bạn và nó chỉ có 2 x 512 RAM thôi và đang rất muốn hạ xuống Win XP. Cấu hình của bạn khi cài bản Vista Home sẽ mất khoảng 5 hay 6' từ khi bật máy đến khi chạy được ứng dụng đầu tiên. Bạn hãy tự so sánh với XP. Còn bạn thực sự muốn dùng Vista thì nên có 2 x 1GB RAM và nên dùng cùng bus, tốt nhất là 667 nếu máy có hỗ trợ bus này, xem trong sách đi kèm ấy. Còn để chạy XP thì 1GB là ổn rồi, nên đổi hay mua 2 thanh cùng bus sẽ ổn định hơn. Tốt nhất là nên cùng hãng luôn. Thanh 1GB/667 của Kinston giá hiện nay khoảng 30$.

NEWS

Thật ra 2 thanh RAM của bạn có data rate là 533 và 667 (bus speed tương ứng là 267 và 333). Máy sẽ vận hành theo Ram có data rate thấp là 533. Tuy nhiên vận hành của Ram còn tùy thuộc vào chỉ số latency (CL) và chỉ số này có thể không giống nhau ngay cả với các Ram có cùng bus speed.

Do vậy máy sẽ chạy không ổn định. Bạn nên dùng 2 thanh Ram giống hệt nhau từ bus speed đến chỉ số CL, nên mua cùng hiệu, cách hay nhất là mua 2 thanh Ram dạng kit form đựng chung trong 1 hộp.



Dĩ nhiên là bạn có thể nâng cấp Ram lên 2GB. Máy không chạy nhanh hơn mà đúng ra là sẽ ít bị tình trạng máy chậm đi hoặc ít bị out of memory. Nếu bạn có chơi game thì nên nâng cấp ngay.



Cấu hình máy bạn có thể cài Vista nhưng máy bạn chưa đủ lực để chạy Vista nhanh như nếu bạn vẫn giử Win XP. Nên xài tiếp XP.

M. Truong