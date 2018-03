Tên người gửi: Lê Hùng Thanh

Các bro giúp e với, thằng bạn cùng phòng mượn cái ổ cứng di động WD copy phim, nhưng nó lại dùng để ghost máy. Nó đọc cái bài viết về ghost máy bằng USB nên vọc thử, thế là dùng luôn ổ cứng của mình. Lúc về nó bảo thế này "lúc khởi động lại máy nó đòi format, thế là tớ nhấn No, nó không format không hiện số lượng xóa mà chỉ hiện lên một bảng thông báo lỗi nên tớ tắt luôn, khi rút ra thì không nhận được nữa".

Lúc về e bực với nó lắm, e nóng tính nhưng không phải thô lỗ, e đập tan cái quạt cây rồi vứt lên gác xép , nhưng chẳng mắng nó câu nào. Hiện là 2 hôm nay nó k dám ló mặt về, trong đấy mấy thứ linh tinh như phim nhạc thì chả nói, đằng này tài liệu đề tài của e gần 2 năm làm việc nó mà ở nhà thì e cho head shot luôn

Xin lỗi anh em vì hơi dài dòng, tình hình là cái ổ của e khi cắm vào nó nhận nhưng không hiển thị, nó chỉ hiện dòng chữ Safely Remove Hardware and Eject Media còn ổ cứng đâu thì không thấy, e đoán là cái ổ bị định dạng lại rồi, còn format thì chưa. E vào Disk Management thì nó hiện thế này nên e đoán thế

Cái "Safely Remove Hardware and Eject Media" đây ạ

http://i816.photobucket.com/albums/zz81/ba_caychuoi/Nn-1.png

Cái Disk Management đây ạ

http://i816.photobucket.com/albums/zz81/ba_caychuoi/Nn.png

Quả thực là e đang phân vân có nên nhấn New Simple Volume không, vì vậy cho e hỏi

1. Có cách nào cứu được dự liệu của e không?

2. Nhấn New Simple Volume thì có nhất thiết phải format ổ cứng không, nếu có thì dùng phần mềm gì khôi phục vì e đoán là nó chưa format đâu

3. Đối xử với nó sao đây, nếu dự liệu bình thường thì k sao, nhưng nếu mất ... thực tình nó còn học cùng e cấp 3, lại kém may mắn phải thi lại ĐH, rồi mất lap, mất xe, e cũng thấy tội tội, nhưng tội ngu thì ko bù được tội đen, tính e nóng nhưng sống tình cảm, các bac khuyên e 1 câu, cả đời e nằm trong cái ổ cứng đấy

