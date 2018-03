Tên người gửi: Nguyễn Xuân Thành

Tình hình là con Ray của mình gặp lỗi : khi off máy rồi, muốn mở máy lên không được. Chính xác là màn hình chỉ hiện lên một màu trắng đục, các nút cảm ứng khác như : home, back, setting đều on ( sáng đèn ). Muốn mở máy lên trở lại thì phải đợi khoảng 15-30s mới on lên đc, hoắc phải nhấp nhấp nhiều lần cái nút nguồn trên đầu mới được... Theo như những người gặp tình trạng này nói là sau khi lên ICS 4.0.3 thì bắt đầu bị. Có người cho chuyển về GB vẫn bị như thường. Con e chuyển về vẫn bị.

Ai giúp e biết máy e bị lỗi gì với. Em xin cảm ơn.

