Tên người gửi: Phạm Duy

Xin chào các bạn.

Mình đang xài Galaxy i9000, lúc trước mình nghe nhạc bằng dây phone theo hộp cảm thấy âm thanh rất hay, nhất là khi ở chế độ 5.1. Sau này mình có thêm iPhone 4 nên mình ít khi nghe nhạc trên Galaxy.

Mình thấy i9000 được up ROM liên tục, từ 2.1 rồi 2.2; 2.3.1; 2.3.3 và 2.3.4. ROM vừa xuất hiện, thấy anh em up được là mình up liền. Nhưng không hiểu sao, mình đã up lên 2.3.4, giao diện giống Galaxy S II rồi, nhưng khổ nỗi nghe nhạc bằng dây phone tệ quá, chất lượng nhão, không thật kể cả chế độ thường và chế độ 5.1.

Xin hỏi là do mình up ROM nhiều quá ảnh hường đến chất lượng chơi nhạc của máy. Bác nào có ý kiến gì giúp mình với.

Thanks rất nhiều!

