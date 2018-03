Tôi cài phần mềm Firefox 2.0 thành công, nhưng khi chạy thì nó hiện lên dòng chữ: This is NOT a public proxy. Nothing for you here... Go away ! Your ip is logged and banned...

Rất mong các bạn giải đáp giúp tôi.

Tôi xin cảm ơn.

Trương Đức Tình

Hồi âm:

Chào Trương Đức Tình,

Bạn down bản Firefox đó ở trang nào thế? Có phải ở một trang web thương mại hay của hacker không? Bạn có thể vào đây để down bản chính thức cho an toàn. Chú ý, trước khi cài nên down bản diệt virus nào đó hoặc cài một số phần mềm diệt virus và quét máy tính của bạn trước đi. Chúc thành công! Fire Fox 2.0 down tại đây: http://www.mozilla.com/en-US/firefox/

Chualomlom