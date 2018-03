Thông báo như sau: "This file does not have a program associated with it for performing this action . Please install a program or, if one is already installed create an association in the default programs control panel".

Sau đó mình có sử dụng recovery để khôi phục lại máy thời điểm chưa sảy ra sự cố, thì vào các ổ C, D, E ,G, ổ đĩa, windows explorer như bình thường. Cách đó khoảng 3 ngày lại có thông báo update windows, mình lại update như trước và sau đó lại xuất hiện lỗi như nêu trên, lần này mình lại tiếp tục sử dụng lại recovery như trước nhưng không được. Mình mở theo cột system task thì lại được. Mở theo system task rất khó chịu. Mình cũng sử dụng windows defender và quét thấy xuất hiện thông báo sau:

Liệu mình có phải cài lại Windows không?

Thanh Hong

