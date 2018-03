Máy tính xách tay của tôi đang sử dụng hệ điều hành Win XP Home Edition SP2. Tôi dùng cả hai trình duyệt là Windows Internet Explorer 7 và Mozzilla Firefox. Một tuần nay không hiểu sao khi tôi truy cập Internet bằng Windows Internet Explorer 7 là lại có một cửa sổ cảnh báo hiện lên là máy của tôi có nguy cơ bị nhiễm loại Virus W32.Myzor.Fk@yf. Tôi không thể nào về trang chủ của mình là My Yahoo được. Browser luôn mặc định ở trang web có địa chỉ là . Máy tôi có cài phần mềm diệt virus Kaspersky và Windows Defender. Tôi thường xuyên quét virus/spyware/malware định kì, và không thấy báo có virus hay Malware gì.

Tôi rất e ngại bị đánh cắp thông tin cá nhân. Tôi phải làm thế nào để loại bỏ trang web trên và những cảnh báo về virus. Tôi phải diệt mã độc này bằng cách nào? Xin cám ơn rất nhiều.

Đinh Thanh Hải

Hồi âm:

Chào bạn, virus này có thể diệt như sau:

1. Disable System Restore (đối với Windows Me/XP).

2. Download Webroot SpySweeper và lưu vào trong ổ đĩa cứng. (Lưu ý: Đây là bản dùng thử trong một khoảng thời gian. Ngoài ra có thể dùng bản Free Ewido Anti-Spyware, bản này miễn phí cho người dùng cá nhân).

3. Sau khi download, cài đặt chương trình này.

4. Sau khi cài đặt vào Internet Updates cơ sở dữ liệu về spyware.

5. Download SmitfraudFix(của S!Ri) và lưu nó vào ổ cứng. Đây là một tệp Zip.

6. Hãy Unzip tất cả các tệp này và đưa nó ra màn hình desktop.(Lưu ý khi Unzip nhớ bỏ chế độ bảo vệ tự động của các phần mềm diệt virus hay diệt spyware).

7. Khởi động lại máy tính và vào Safe Mode.

8. Chạy SpywareSweeper và thực hiện chế độ quét toàn bộ và xoá mọi tệp bị nhiễm.

9. Đóng SpySweeper và các ứng dụng khác đang chạy.

10. Vào trong thư mục SmitfraudFix trên màn hình desktop và double-click vào smitfraudfix.cmd.

11.Trong phần "Enter your Choice: (1,2,3,4,L,Q)" nhấn vào số 2 trên bàn phím để chọn lựa chọn 2.

12. Chờ đợi cho chương trình kết thúc.

13. Nếu chương trình đưa ra thông báo: Registry cleaning - Do you want to clean the registry? hay lựa chọn Y trên bàn phím để làm sạch registry.

14. Chương trình sẽ kiểm tra tệp wininet.dll xem có bị nhiễm không. Nếu bị nhiễm nó sẽ đưa ra thông báo: Replace Infected File? Lựa chọn Y và nhấn Enter.

15. Khởi động lại máy tính và vào SafeMode with Networking.

16. Kết nối vào Internet.

17. Sử dụng khoảng vài chương trình Online Scanner để quét lại lần cuối.

18. Khởi động lại máy. Sau bước này thì đến 95% là virus sẽ hết. Chúc bạn thành công.

Bùi Thanh Liêm