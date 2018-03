Tên người gửi: Cường PT

Email: cuongfifa@...

Em có nhu cầu cao về duyệt web và niềm đam mê chơi game trên điên thoại. Nhờ các bác tư vấn giúp em một dế có cấu hình cực mạnh, màn hình rộng, pin tốt, cài được nhiều ứng dụng. Điều em quan tâm nhất là duyệt web phải thật nhanh và chơi game khủng.

Em thích iPhone nhưng không có flash khi vào web và màn hình chỉ có 3,5 inch, còn điện thoại Android thì cảm ứng lại không bằng iPhone nhưng có kho ứng dụng free.

Em rất băn khoăn. Mong các chuyên gia tư vấn giúp. Em có khoảng 10 triệu. Thanks for all.

Cường pt