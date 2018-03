Ai biết cách nào giúp tôi với!

Trong trường hợp bạn không thể view thư mục mà bạn đã ẩn là do máy bạn đang bị nhiễm virus hoặc do một lý do nào đó dẫn đến lỗi nên khi bạn vào Tool và Internet option để chọn chức năng View thì không thể View các thư mục và File đã ẩn lên được (khi vào kiểm tra lại thì việc chỉnh sữa của bạn lại trở lại như trước).

Tuy nhiên, nếu bạn nhớ được tên thư mục mà bạn đã ẩn thì bạn làm như sau để bỏ thuộc tính Hidden:

Cách 1: (ở đây tôi tôi thực hiện trên thư mục tên A ở ổ C trên máy của tôi)

- Vào Start \ Run và gõ CMD.

- Trong giao diện Command Prompt, gõ đường dẫn đến nơi chứa thư mục bạn đã ẩn.

- Gõ tiếp dòng lệnh sau: attrib –h C:\A rồi enter.

Cách 2: Hãy dùng một máy tính khác để giải quyết vấn đề này. Đơn giản nhất là bạn Share Full quyền ổ đĩa có thư mục bạn đang bị ẩn và dùng máy khác kết nối vào (ở máy này phải chắc chắn hiển thị được File ẩn). Tìm thư mục đang bị ẩn và copy về máy bạn rồi bỏ ẩn đi, đổi tên… theo ý bạn. Sau đó kết nối lại và chép lại thư mục này vào máy bạn, còn thư mục đang ẩn kia có thể Delete đi (cẩn thận trước khi Delete).

Chúc bạn thành công.

Truong Thanh Dat

Bạn lưu ý là một thư mục dù có để ẩn hay không thì khi bạn gõ đúng đĩa chỉ của thư mục đó, bạn vẫn mở nó ra được. Ví dụ trên ổ C: bạn có thư mục tên là C:\ThuMucNay, bên trong bạn lại có một thư mục khác tên là ThuMucKia mà bạn đã làm ẩn đi. Bạn vẫn có thể xem được nội dung của C:\ThuMucNay\ThuMucKia mà không cần Explorer hiện các thư mục ẩn bằng cách: Nhấn vào Start -> Run -> Gõ vào C:\ThuMucNay\ThuMucKia rồi nhấn Enter.

Bây giờ bạn có thể làm tương tự với thư mục mà bạn đã tạo ra và làm ẩn. Nếu vẫn không được, chắc tại bạn đã quên địa chỉ chính xác của thư mục đó thôi. Bạn thử dụng Search để tìm (theo tên thư mục hoặc tên của file mà bạn đã để trong thư mục đó, nhớ là chọn tìm cả trong các thư mục ẩn - Search within hidden folder).

Ngoài ra, nếu bạn đã chọn để cho thư mục đó là loại "system" bên cạnh là ẩn thì bạn cần phải "bảo" Explorer thể hiện cả thư mục có thuộc tính "system" nữa: bỏ dấu chọn ở đằng trước "Hide protected operating system files (recommended)" đi.

Dong Ngo

Theo mô tả của bạn, có thể bạn đã bị virus khóa chế độ "Show Hidden", không cho phép unlock để hiện thị các file ẩn. Kiểm tra như sau: Bạn vào Start > Run > gõ regedit.

Kiểm tra từ khóa sau: HKEY_LOCAL_MACHINES\Mircosoft\Windows

\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\Showall, giá trị CheckedValue = 0 hay 1.

Nếu là 0 thì chế độ Show Hidden đã bị khóa. Bạn có thể sửa lại giá trị này thành 1, nhưng nếu máy bị virus, thì sau khi khởi động, virus sẽ sửa lại là 0.

Cách khắc phục: Cập nhật chương trình diệt virus mới nhất. Dùng Google tìm kiếm để tìm phương pháp diệt loại virus này.

Phan Tung Chau

Bạn hãy làm như sau:

Vào Start/Run/Regedit. Khi cửa sổ Registry Editor mở ra bạn mở theo đường dẫn này

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\

Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\

Hidden\SHOWALL.

Đến đây nhìn sang bên phải ở dòng thứ 2 (CheckedValue) bạn nháy đúp chuột vào đó và sửa giá trị thành 1 (của bạn đang là 0) đóng lại và thế là bạn lại có thể làm như bạn muốn rồi.

Lưu là máy bị virus mà bạn chưa diệt được thì làm thế chẳng ích gì vì khi bạn sửa xong thoát ra thì virus nó lại sửa thành 0 ngay. Nếu máy bị virus thì phải diệt trước và xóa file autorun.inf do nó sinh ra trước đã. Bạn có thể dùng chương trình Winrar để xem virus. Nếu chưa kích hoạt thì bạn có thể xóa chúng tại đây, cả file autorun.inf nữa. Sau đó quay ra thùng rác và xóa chúng. Có nhiều loại lắm, ví dụ như ntdetect.com nhái lại file của Windows tên toàn chữ hoa.

Nếu máy bạn có con này thì lưu ý vì trên ổ C có 1 file NTDETECT.COM dung lượng 45KB, không được xóa file này. Tuy nhiên, nếu có virus mà đã được kích hoạt thì không xóa được như vậy mà phải dùng các chương trình diệt virus để diệt. Chúc bạn thành công!

