Đã hơn 3 tháng nay tôi và một số bạn bè nhờ một số người biết về máy tính ở Quảng Ninh quê tôi một việc tưởng chừng như đơn giản nhưng xem ra phải bó tay. Chúng tôi ứng dụng phần mềm Nero 7 (một trong những nero mạnh) để ghi âm và làm đĩa phát thanh nội bộ cơ quan nhưng không thành công trên đài quả bom Sony mã hiệu CFD-V27, đài này có chức năng thu phát radio, một cửa băng cat set và một ổ đĩa CD.

Chúng tôi đã làm đủ các kiểu chuyển định dạng rồi ghi file ghi âm ra đĩa CD trắng qua máy tính thế nhưng chỉ có 3 đĩa đọc được còn lai thì không. Tôi đã tiêu tốn gần 100 đĩa trắng đủ các loại nhưng kết quả là không được. Có một điều đặc biệt là đài không hề kén đĩa vì tất cả những đĩa hát CD bán trên thị trường đều đọc được hết (từ đĩa rẻ nhất 4000 đồng trở lên nó đều đọc được).

Giờ đây chúng tôi đã bó tay nên hôm nay kính anh chị em giúp đỡ xem có thể làm được việc trên không. Tôi xin chân thành cám ơn.

Trịnh Văn Toàn

Hồi âm:

Chao ban Trinh Van Toan. Ve van de cua ban toi xin gop chut y kien sau: Ban chi dua ra nhung van de trong qua trinh ghi va phat dia , tham chi ban noi dau dia doc duoc tat ca cac dia du re hay mac tren thi truong. Van de khong phai dia re hay dat, ma ban can hieu ro dia CD cua ban chua dung dinh dang gi ! vi du : Audio CD co nhung dinh dang sau: Audio CD, mp3, WMA... Tom lai ban can hieu ro 2 van de co ban: thu nhat dia CD ban co dinh dang am thanh gi ? neu dia co dinh dang mp3 hoac WMA (tuc la dia do duoc doc boi chuong trinh Windows Media Player) thi dau dia cua ban phai co su ho tro chuong trinh tuong xung de doc CD co dinh dang WMA hay mp3. Van de thu 2 ban ra soat lai dau dia cua ban xem co ho tro tat ca cac chuong trinh de doc duoc het cac dinh dang Audio CD khong? Khi hieu ro van de roi ban se de dang nam bat duoc nguyen nhan. Chuong trinh ghi dia Nero 7.0 rat tot , van de la khi ghi dia ban can hieu ro 2 nguyen tac tren de an dinh va chon dung dinh dang khi ghi ra dia. Vai thong tin gui ban, chuc ban thanh cong. Men chao !

Lê Oanh

Chào bạn Trịnh Văn Toàn,

Tôi vẫn ghi bình thường với Nero7. Bạn mải nói về Nero "mạnh", convert ra các loại định dạng và hiện tượng "phung phí" gần 100 cái blank CD của mình mà quên một điều cơ bản trong hỏi đáp kỹ thuật là phải nêu rõ các bước bạn thực hiện mà nó vẫn gây lỗi để người hỗ trợ kỹ thuật có thể biết bạn bị "mắc" ở khâu nào chứ! Vì có 3 đĩa đọc được nên chắc bạn ghi sai quy trình thôi. Dù sao thì tôi cũng mô tả các bước thực hiện đúng quy trình để đưa đĩa ra đọc ở các CDs reader thông thường như sau:

- File nguồn nên là file wma.

- Bạn vào Nero7 chính xác là Nero Express 7 (bên tay trái bạn sẽ thấy 4 mục theo hàng dọc lần lượt là Data; Music; Videos/pictures; và Image, projects, copy).

- Chọn Music.

- Trong mục Music chọn Audio CD (nếu chọn data thì sẽ không có các file hỗ trợ để đọc trên đầu đọc thông thường đâu mà chỉ đọc được với máy tính thôi).

- Khi hiện ra cửa sổ add file bạn add các file âm thanh của bạn vào như bình thường.

- Ấn Next.

- Rồi làm theo các chỉ dẫn tiếp theo để burn được đĩa audio của mình.

Xin chú ý nếu làm thế này, Nero sẽ tự động convert và ghi thêm một số file phụ trợ trong CD của bạn để nó có thể có khả năng phát trên các máy đọc đĩa thông thường. Còn nếu bạn ghi bằng cách chọn mục data thì chỉ đọc được trên máy tính thôi. Nhân đây tôi cũng xin góp ý với cái "đài phát thanh nội bộ" của bạn là nên để cái file audio đó trong máy tính, cắm cardsound vào và cho qua một cái apply để phát trực tiếp từ máy tính thì có phải tốt hơn không? (một sợi cable chuyển đổi từ audio out của sound card ra line in của cái đài của bạn bán rất nhiều ngoài chợ với giá khoảng 10-15 ngàn đồng cho loại chất lượng tương đối tốt đấy) Vừa có thể xóa đi ghi lại vừa chỉnh sửa dễ dàng lồng tiếng, cắt đoạn tiện lợi hơn nhiều chứ? Tôi không hiểu bạn ghi ra CD để làm gì nhỉ! Tốn 100CDs để tìm hiểu là có ích, nhưng tốn 100CD để làm "đài phát thanh" thì không có lợi bằng lưu trực tiếp trên ổ cứng đâu bạn.

Chualomlom