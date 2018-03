Hien nay em dang xai YM 8.1, khi double click vao 1 nick nao do thi thay hien len bang thong bao sau:

An error has occured in the script of this page

Line: 2499

Char :21

Error : Unexpected quantifier

Code: 0

URL : file://C:\WINDOWS\TEMP\TMP2061.TMP

Do you want to running script on this page

Yes No

Chon yes thi vao chat duoc, nhung khi send thi khong thay noi dung dau.

Mong duoc giup do. Xin cam on.

Trần Hữu Hà

Hồi âm:

Chào bạn!

Trong trường hợp lỗi Yahoo Messenger của bạn, bạn có thể sử dụng phiên bản cũ để tránh trường hợp trên. Cách xử lý như sau:

1. Uninstall chương trình Yahoo Messenger hiện thời.

2. Download bản YM cũ khoảng từ 6.5 đổ xuống rồi cài đặt trên máy.

Theo kinh nghiệm thực tế của tôi, lỗi này hay xảy ra khi cài phiên bản khoảng từ 7.0 trở lên trên hệ điều hành thấp khoảng Windows 98. Hi vọng giải quyết được vấn đề của bạn.

Bùi Thanh Liêm