Gần đây máy tôi xuất hiện biểu tượng hình cái mỏ neo ở khay đồng hồ. Bấm vào thì hiện thông báo "Power Surge on Hub Port" dù không cắm bất cứ thiết bị nào ở cổng USB. Đã tắt USB 2.0 Enhance Host Controller nhưng vẫn thế và cổng USB không còn sử dụng được nữa. Xin được tư vấn giúp đỡ.

Thành thật cảm ơn.

Tran Vu Tho, tranvtho@...

Trả lời

Bạn có thể thực hiện một số bước sau để tắt thông báo “Power Surge on Hub Port”:

1. Click phải chuột vào My Computer, chọn Properties -> Hardware -> Device Manager

2. Click vào dấu + bên cạnh Universal serial Bus Controllers

3. Click phải chuột và chọn Properties của Intel® USB UNIVERSAL HOST CONTROLLER (không phải USB Root Hub)

4. Chọn thẻ Advanced, check vào box “Don’t tell me about USB errors”.

Thông báo hiển thị trên là do một số cổng USB của máy đã bị lỗi, bạn có thể sử dụng các cổng USB khác còn lại trên máy.

Công ty Cổ phần Thế Giới Số Digiworld