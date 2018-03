Xin chỉ ra sự khác biệt giữa máy chụp hình Canon PowerShot Pro 1 và Canon S5 IS.

- Canon Pro 1 sản xuất tại Nhật (8 Megapixel)

- Canon S5 IS sản xuất tại Trung quốc (8 Megapixel)

Máy nào giá trị hơn vì giá cả bằng nhau.

Chân thành cám ơn.

Bình Nguyên

Máy ảnh PowerShot S5 IS được sản xuất tại Nhật (Made in Japan). Máy Pro 1 là model của năm 2004, còn S5 IS là model của năm 2007. Vì thế, xét về mặt công nghệ và tính năng, S5 IS có nhiều điểm mạnh, vượt trội hơn.

Sau đây là một số đặc điểm chính:

PowerShot Pro 1 PowerShot S5 IS Zoom quang học 7x 12x Zoom số 3,2x 4x Màn hình LCD 2 inch 2,5 inch Độ nhạy sáng 50 – 400 80 – 1.600 Thẻ nhớ CF SD, SDHC, MMC

