Máy Laptop của tôi không có cổng RS 232 mà chỉ có các cổng USB. Sau đó, tôi có mua thêm jắc chuyển đổi từ cổng USB sang cổng RS232, nhưng vẫn không kết nối được với thiết bị ngoại vi.

Phạm Hồng Thái

Hồi âm:

Khi mua thiết bị thì đĩa driver kèm theo cài driver cho cỗng RS232 USB. Khi cắm thiết bị vào laptop (xin xem hình chụp dưới đây) thì máy sẽ nhận ra thiết bị đó và load driver cho nó trong Device manager.

Coi hình capture:

1. Vào device manager và right click cái RS232 USB (trong Ports) chọn Properties.

2. Chọn Tab Port settings.

3. Chọn nút Advances và dialog của Advance settings sẽ popup.

4. Click vào list box Com Port Number.

5. Chọn port nào nhỏ nhất mà trống (theo hình thì COM4).

Khi dùng chương trình hay thiết bị nào cần COMport của Laptop thì chọn COM4 (hoặc COM port mà bạn đã chỉ định trong Laptop).

Chú ý: Khi gắn thiết bị RS232 USB cho Laptop, nếu Laptop bạn có nhiều cổng USB thì nên gắn vào cùng một chổ như lúc trước đã gắn để máy không chỉ định cổng COM khác. Không thôi bạn phải làm lại 5 bước như trên.

TOM- The Old Man

Cái bạn mô tả là để chuyển USB thành cổng COM (Serial Port) phải không? Vậy thì nói là COM đi cho dễ hiểu. Theo tôi được biết thì đó là cable chuyển từ USB sang COM. Bạn phải cài driver cho nó thì mới dùng được chứ? Tôi vừa hỏi bạn tôi, cái đó ở các công ty nó bán là 15 USD, ra chợ Giời mua chỉ 1 USD thôi. Nhớ hỏi đĩa để cài. Tuy nhiên, WinXP có thể nhận được nhưng bạn phải nạp thêm một số file từ bộ cài cài của Window trong Folder I386.

