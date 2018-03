Xoá wedcam đi thì máy vẫn chạy bình thường em đang xài Win XP SP2

Nguyễn Trung Dũng

Hồi âm:

Bạn cần vào trang web của Acer tải phần mềm mới nhất giành cho webcam đó về rồi cài lại. Thực ra, khi bạn mua máy tính, các phần mềm đã được cài đầy đủ và hoạt động tốt rồi.

Chắc là bạn đã cài lại Windows, nếu vậy thì cần download các trình điều khiển các khau của các bộ phận (video, chipset v.v.) để cài đặt lại.

Dong Ngo

Bạn vào trang Web Acer Viet Nam tải file Microsoft Hotfix 909667 về cài là shutdown máy bình thường:

Chọn Service & support, tìm đến dòng: Download for Acer Aspire 5610Z: Download Microsoft Hotfix 909667 to fix the WinXP OS is hang at the shutdown screen .

Link Download. Chúc bạn may mắn!

Cyltran