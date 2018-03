Tên người gửi: Tran Long

Email: phiphotue1988@gmail.com

Mình mới mua một laptop Toshiba l840 core i5 thế hệ 3. Mình đã cài được đầy đủ phần mềm hỗ trợ Toshiba nhưng còn thiếu một cài phần mềm HDD PROTECTION 3D TOSHIBA nhưng khi cài nó báo NOT SUPPORTED THIS IS MODEL là nó bị làm sao mong AE giúp đỡ mình. Thanks.

Tran Long