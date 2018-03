Tôi cũng có tìm hiểu tài liệu để xem cách trị nó. Tuy nhiên, có mấy vấn đề đọc hoài mà vẫn không hiểu nên kính xin các bạn giúp đỡ hướng dẫn cho:

1. Khi tôi xóa hết Window XP cũ mà cài lại thì có cần thiết phải làm theo những bước "phân hoạch" lại ổ đĩa và "Fdisk" ổ đĩa không?

2. Nếu tôi gắn thêm ổ đĩa cứng nữa thì có cần phải phân hoạch ổ đĩa không? Còn cài hệ điều hành thì tôi phải nhất thiết cài ở ổ đĩa C không? Giữa 2 ổ đĩa này có liên hệ như thế nào khi sử dụng máy tính?

3. Xin hướng dẫn tôi trình tự để cài lại hệ điều hành mới trên máy tính của mình. Vui lòng hướng dẫn tôi cách "bình dân" nhất vì tôi đọc các tài liệu đã có mà không hiểu.

Xin được sự quan tâm và giúp đỡ chân thành các anh chị. Rất cám ơn.

Trần Thanh Vân

Hồi âm:

1. Fdisk là lệnh tạo ổ đĩa rất cũ và chỉ phù hợp với Windows 98 trở về trước (và bạn chỉ có thể dùng nó để tạo phân vùng với định dạng FAT). Windows XP có khả năng tự tạo phân vùng trong quá trình cài đặt nếu bạn cài trên ổ cứng mới. Nếu là ổ cứng đã dùng rồi (trước kia đã từng có phân vùng được tạo ra) thì nó sẽ tự động sử dụng phân vùng hiện thời. Vì vậy, với câu hỏi của bạn thì câu trả lời là không nhất thiết.

2. Nếu bạn gắn ổ cứng mới thì chắc chắn là cần phải tạo phân vùng, thì mới sử dụng được. Bạn có thể cài hệ điều hành lên ổ đĩa khác với C: Tuy nhiên, tốt nhất là nên cài lên ổ C: Khá nhiều phần mềm luôn tự coi ổ C: là ổ của hệ điều hành và có thể sẽ báo lỗi nếu thực tế không phải là như vậy.

3. Bạn xem ở đây . Bạn nên xem cả 2 phần trước để tìm hiểu thêm về ổ đĩa v.v.

Dong Ngo

1. Không cần phân vùng (partiton) lại ổ cứng. Với bất cứ ổ đĩa nào, phân vùng chỉ là 1 tùy chọn (option) của bạn. Nếu muốn phân vùng với XP, bạn đừng dùng fdisk. Khi cài đặt, WinXP sẽ hỏi bạn có muốn phân vùng không, bạn chỉ phải làm theo hướng dẫn của XP. Đến giai đoạn format nên chọn định dạng NTFS.

2. Không nhất thiết phải cài hệ điều hành (HĐH) trên ổ C, tuy nhiên nếu chỉ cài 1 HĐH thì nên cài ở ổ C, HĐH sẽ chạy nhanh hơn vì 1 số file khởi động của HĐH luôn nằm trên C dù HĐH cài trên ổ khác.

3. Bạn chỉ cần vào BIOS (nhấn nút Del khi máy vừa khởi động) phần Boot Priority, chọn 1st boot là ổ đĩa CD, 2nd boot là đĩa cứng, save và exit. Máy sẽ boot từ đĩa CD của WinXP, bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn là cài được.

Cài xong WinXP, việc cần làm đầu tiên là dùng đĩa CD đi kèm với bo mạch chủ để cài các driver như của chipset, LAN, audio...). Nếu bạn dùng video card rời thì dùng đĩa cd đi kèm với card để cài video driver.

M.Truong

1. Việc xoá WinXP và phân hoạch lại ổ là hai điều độc lập với nhau. Bạn có thể xoá mà không phân hoạch hoặc phân hoạch mà không xoá. Bạn chú ý là không thể xoá Win ở môi trường Win. Bạn chỉ có thể xoá khi dùng đĩa khởi động ở DOS hoặc dùng format để xoá. Tuy nhiên, bạn có thể cài lại Win từ đĩa CD để xoá bằng cách format.

Để phân hoạch lại cứng thì tuỳ vào dung lượng ổ cứng của bạn. Tối thiểu là để ổ mỗi ổ khoảng 10 GB, như vậy ổ cứng của bạn lớn hơn 20 GB thì bạn mới nên chia ổ (phân hoạch). Từ "phân hoạch" hay "chia ổ" chỉ dùng cho 1 ổ cứng khi bạn muốn chia nó thành nhiều hơn 1 ổ. "FDisk" là một chương trình của DOS được dùng để chia ổ, đặt vùng nào là vùng chính (vùng chính gọi là partition 1, ở trong Win sẽ có tên mặc định là ổ C:\)

2. Khi bạn gắn thêm một ổ cứng khác vào thì nó độc lập với ổ kia của bạn. Bạn có thể cài Win trên một trong hai ổ hoặc cả hai ổ. Khi đó tên của ổ cứng vẫn được Win giữ nguyên (C:\; D:\...), bạn có thể nhìn thấy các ổ đĩa trong Win và bạn có thể sử dung các ổ này độc lập với nhau.

3. Để cài Win, bạn tham khảo ở đây trước. Ngoài ra, để "ba lúa" như tôi hướng dẫn cho bạn cách "bình dân" thì như thế này:

Bước 1. Chuẩn bị các drive cho các phần cứng ở máy bạn, các phần mềm cần thiết.

Bước 2. Cho đĩa cài Win vào ổ CD. (Nhớ chép CDkey ra trước nếu Win của bạn không có bản quyền) và khởi động lại máy.

Bước 3. Kệ cho máy chạy, chỉ việc ấn Enter và chờ. Tuy nhiên bạn nên đọc kỹ phần cảnh báo ở dòng dưới cùng ở màn hình, nó bảo ấn cái gì để tiếp tục (continue) thì cứ ấn. Đến khi máy hỏi có Format hay không thì bạn nhấn phím F để xoá Win như bạn muốn.

Bước 4. Cài các phần cứng. Bạn chỉ việc cho đĩa cài phần cứng vào (có thể phải đánh dấu những gì cần cài, tốt nhất là bạn cứ đánh dấu hết).

Bước 5. Cài lại các phần mềm mà bạn muốn. Nếu là các phần mềm không bản quyền thì bạn nên tìm 1 file có tên tương tự như CDkey.txt, Serial.txt, key.txt để lấy mã số.

Chúc bạn thành công để tôi được là "ba lúa"

Hoang Manh Cuong