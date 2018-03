Tôi đang dùng máy smartphone HTC chạy hệ điều hành Windows Mobile 6. Khi vào mạng thì tôi không đọc được tiếng Việt. Xin hỏi cách khắc phục như thế nào?

Trả lời :

Bản thân hệ điều hành Windows Mobile có hỗ trợ bảng mã Unicode nhưng lại chưa được cài đầy đủ font chữ hỗ trợ nên để sử dụng được tiếng Việt trong các ứng dụng như đọc ebook, tài liệu, lướt web hay từ điển bằng tiếng Việt… Vì thế, người dùng cần phải cài đặt đầy đủ bộ font chữ này mới khắc phục được tình trạng trên.

Nếu chỉ có nhu cầu đọc sách, tra từ điển thì nên cài vào bộ Unicode cơ bản. Đầu tiên, bạn hãy tải về bộ font Arial and Tahoma font with Vietnamese for Windows Mobile (404KB) tại http://www.mediafire.com/?1uxbgjiv2m4 (890KB) tùy theo bộ nhớ còn dư của máy bạn, sau đó chép vào thẻ nhớ và cài đặt vào máy. Tuy nhiên nếu bộ nhớ máy còn dư giả thì nên cài bộ font Unicode đầy đủ 2.41 MB download tại http://www.mediafire.com/?1laznmgmxtv bạn nên chọn nơi cài đặt font là bộ nhớ máy (Device) để có độ ổn định cao nhất và Soft Reset máy để có hiệu lực.

Thegioididong.com