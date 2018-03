Tôi định bỏ phần in cũ thì biểu tượng máy in trên trình đơn biến mất từ đó không in được nữa. Ngoài ra tôi đã sử dụng đĩa của máy in thử cài đặt lại nhưng vô hiệu. Xin hướng dẫn cụ thể. Xin cảm ơn!

Nguyễn Thị Huyền Trân

Hồi âm:

Bạn rút máy in đó ra khỏi máy tính, vào Control Panel, chọn Add/Remove program rồi remove (loại bỏ) tất cả phần mềm liên quan đến máy in này (nói chung là những cái gì bắt đầu bằng HP...). Sau đó bạn cài lại từ đầu.

Dong Ngo