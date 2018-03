Khi tôi cài phần mềm BitDefender Antivirus Plus v10 thì Desktop tự nhiên biến mất, My computer bị ẩn. Làm cách nào để hiện lại My computer (desktop), có ai biết xin giúp tôi với. Cảm ơn!

Trung

Hồi âm:

Để lấy lại cái icon desktop, anh click chuôt phải trên màn hình chọn properties > Desktop > Customize Desktop. Đến đây chắc anh hiểu rồi, muốn show icon nào thì anh đánh dấu chọn icon đó hoặc anh có thể thay đổi image cho các icon desktop theo ý mình.

Frederic Nguyen