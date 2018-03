Em chào anh chị. Em có một câu hỏi xin được sư giúp đỡ của anh chị. Có chương trình miễn phí nào tạo file lyric có đuôi là *.lrc được không ạ? Em xin cảm ơn nhiều.

Võ Văn Hào

Hồi âm:

LRC la loai file text co chua time tag dung de hien thi loi bai hat trong

cac loai may nghe nhac MP3 hoac cac chuong trinh nghe nhac tren may tinh co plugin hien thi loi bai hat. Hien nay da so cac loai may nghe nhac MP3 tren thi truong de ho tro chuc nang hien thi loi bai hat.

Viec tao ra cac time tag nay rat don gian va ban co the hoan toan tu lam lay ma khong can su ho tro cua bat cu chuong trinh nao khac tuy nhien rat mat thoi gian.

Co mot chuong trinh cuc nho (169 KB) va mien phi hoan toan co the giup ban lam viec nay mot cac nhanh chong do la LRC Editor. Tuy nhien ban phai cai san tren may cua minh trinh nghe nhac noi tieng Winamp (co ban mien phi).



Tai LRCEditor tai dia chi sau: http://www.mycnknow.com/LRCEditor.zip



Tai Winamp phien ban moi nhat tai mot trong cac dia chi sau:



+ Winamp Little (Ban mien phi):

http://download.nullsoft.com/winamp/client/winamp531_lite.exe



+ Winamp Pro: http://download.nullsoft.com/winamp/client/winamp531_pro.exe



+ Winamp Full: http://download.nullsoft.com/winamp/client/winamp531_full.exe



Sau khi da cai hai chuong trinh noi tren vao may, ban co the bat dau tao file LRC. De tao ra file LRC thi truoc tien can co san loi bai hat. Cac ban co the tim loi bai hat tu Internet. Co rat nhieu trang web de ban co the tim loi cho bai hat ma minh yeu thich. Viec tiep theo la them time tag vao file text co chua loi bai hat do. Mo bai hat can tao

loi bang Winamp va mo chuong trinh LRCEditor len. Copy loi bai hat va dan vao LRC Editor. De con tro chuot o ngay dong loi dau tien cua bai hat va cho cho den luc ca si hat cau dau tien thi nhap chua vao nut INSERT TIME TAG hoac bam phim F5. Cu nhu vay doi voi cac cau tiep theo cho den het bai. Sau do luu file lai duoi dinh dang LRC.



Luu y la de co the hien thi loi tren may nghe nhac MP3 thi can phai dat ten file LRC va ten file MP3 hoac WMA giong nhau (chi khac phan mo rong).

Nguyễn Khánh Vượng