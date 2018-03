- Đầu tiên bạn vào File > Open để mở file.

- Để cắt một đoạn nhạc, bạn kéo rê chuột chọn vùng muốn cắt trong biểu đồ âm thanh rồi bấm nút delete.

- Để ráp một đoạn nhạc từ một file khác vào đoạn nhạc đã có, bạn mở file đó rồi kéo rê chuột chọn vùng muốn copy, nhấn Ctrl+C. Trở lại cửa sổ chứa file ban đầu, bấm vào vị trí muốn ráp trên biểu đồ và nhấn Ctrl+V.

- Ngoài việc cắt, ráp âm thanh, Nero Wave Editor có bốn menu chính giúp bạn hiệu chỉnh lại âm thanh:

+ Volume: Chỉnh sửa âm lượng của đoạn nhạc như: tạo âm thanh từ nhỏ đến lớn (Fade In) cho đầu bài nhạc và từ lớn xuống nhỏ (Fade Out) ở cuối bài nhạc, làm cân bằng âm lượng file nhạc (Normalize)...

+ Enhancement: Gồm các công cụ và bộ lọc làm giảm độ ồn...

+ Effects: Tạo hiệu ứng cho file nhạc như tiếng vang, thay đổi độ cao thấp của giọng nói...

+ Tools: Bộ các công cụ xử lý âm thanh như: tạo stereo cho âm thanh mono (Stereo processor), chỉnh lại bộ lọc equalizer (Equalizer), tách tiếng hát ra riêng (Karaoke Filter)...

- Khi chỉnh sửa xong vào File > Save As để xuất ra file nhạc.

Mr. LeKien

Hương thân mến!

Nếu chỉ cắt nối âm thanh thì có rất nhiều phần mềm chuyên nghiệp hơn và dễ sử dụng hơn rất nhiều. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua địa chỉ chualomlom@yahoo.com, tôi có thể cung cấp cho bạn phần mềm sửa nhạc cực kỳ dễ dùng và hiệu quả!

Chualomlom

Bạn Thu Hương mến!

Trong phạm vi khuôn khổ 1 bài viết không thể nào diễn đạt hết cách sử dụng chi tiết về nhu cầu dùng Nero của bạn. Có thể nói đây là một vấn đề làm kỹ xảo cho một studio nhỏ của gia đình. Tạm thời trên nguyên tắc cơ bản để cắt phim và lồng nhạc trước tiên bạn cần nắm bắt được những cái chính như sau: Phim và nhạc có sẵn trong máy tính. Phim bạn muốn cắt bạn phải coi qua ít nhất một lần và ghi nhớ lại thời lượng cần lấy và thời lượng cắt bỏ. Bạn mở Nero Start Smart ra đưa chuột vào phần photo and video. Kế tiếp chọn video CD, bấm chọn phần film nó sẽ ra một cửa sổ mới. Ở cửa sổ này đầu tiên bạn phải bỏ vào một phim mà bạn muốn làm kỹ xảo, khi phim được bỏ vào cửa sổ này rồi bạn có thể bắt tay vào việc lồng nhạc hay cắt phim ở chính phần này (tất cả những gì bạn cần làm đều nằm ở phần này).

Khi hoàn tất những nhu cầu muốn làm, bạn bấm nút chuyển tiếp để ghi ra đĩa VDC và nó sẽ ra một đoạn phim hoàn chỉnh theo ý muốn của bạn.

Trên đây tôi đưa ra những thao tác cơ bản để bạn sử dụng Nero, bạn tự nghiên cứu thêm nhé. Có gì thắc mắc bạn có thể trao đổi với tôi theo e-mail: mtri_germany@yahoo.com. Chúc bạn thành công!

Tri Mr

Muốn cắt nhạc thì theo mình bạn nên dùng phần mềm đa chức năng GoldWave 5.2, hỗ trợ cắt thêm bớt hầu hết định dạng file âm thanh thông dụng. Còn cách sử dụng Nero và cả GoldWave ( và nhiều chương trình thông dụng khác ) bạn có thể down ebook của anh langtulangthang hướng dẫn và hình ảnh rất rất chi tiết tại địa chỉ http://www.mediafire.com/?9milxxymy9y 16 MB.

Trích 2 nội dụng có trong ebooks Nero Burning

Nói đến ghi đĩa thì có lẽ rất nhiều người nghĩ ngay đến Nero, Nero là một phần mềm rất thông dụng trong lĩnh vực này, nó được rất nhiều người sử dụng. Kể cả những công ty nổi tiếng về sản xuất ổ CD/DVD cũng thường bán kèm phần mềm này theo ổ CD/DVD.

Có nhiều người nói Nero nặng nề, tốn hệ thống lại cồng kềnh khó sử dụng nhưng họ đều nhầm, Nero chỉ tốn hệ thống khi bạn cài đặt cả bộ Nero Express gồm rất nhiều các công cụ, nó không hề cồng kềnh nếu bạn dùng những bản Portable đặc chế. Hơn thế nữa với các phiên bản 7 trở lên Nero có giao diện cảm quan, dễ sử dụng hơn nhiều so với các phần mềm như Easy DVD/CD Burning hay một số phần mềm burn đĩa khác.

Ở đây mình dùng dùng Portable Nero Burning 7.2.0.3(11MB) để minh họa, các phiên bản từ 7 trở lên đều tương tự như thế.

Ngay khi chạy Nero sẽ xuất hiện một bản mới để các bạn lựa chọn ghi đĩa theo các file muốn ghi phù hợp:

1, Chuẩn bị:

Vùng 1: Các kiểu mẫu có sẵn phù hợp cho từng loại file bạn muốn ghi :

CD-Rom(ISO): thường dùng để ghi các dữ liệu, burn các file ảnh, hay các file nhạc dạng nén như: Mp3, Mp4 ...

- Audio-CD: thường ghi các file nhạc tiếng

- Mixed Mode CD: dùng để ghi file dữ liệu và file nhạc vào chung một đĩa, bạn lưu ý loại này ghi file nhạc nhưng chỉ ổ CD/DVD của máy vi tính mới đọc được thôi.

- CD-Extra : để ghi các loại file nhạc tiếng dạng: MP3, MP4 thành các đĩa tiếng dạng Audio

- CD copy: tất nhiên là dùng để sao đĩa rồi nhưng thường dùng cho các máy có 2 ổ CD thì thuận tiện hơn

- Video CD: dùng để ghi những file Video như mpeg, dat, avi ....

- Super VCD : cái này chính là định dạng SVCD đó

- CD Boot : hỗ trợ ghi các đĩa Boot ...

- Ngoài ra còn có một số thứ không quan trọng lắm các bạn như Audiobook để ghi các file sách dạng audio hay CD-Rom(UDF/ISO)

Vùng 2: Đây là vùng chỉnh sửa các thông số đĩa, tùy từng kiểu mẫu mà có các tab chỉnh khác nhau nhưng theo mình nghĩ nên để mặc định hầu hết chỉ lưu ý một số Tab sau :

- Multisession: Đây là một lựa chọn rất quan trọng khi ghi các đĩa dữ liệu: Nó cho phép bạn ghi đĩa thành nhiều lần cho đến khi hết dung lượng hoặc chỉ ghi đĩa một lần (dù chỉ vài trăm KB).

Lưu ý: Nếu bạn muốn ghi đĩa dữ liệu làm nhiều lần thì lần ghi đĩa đầu tiên phải chọn Start Multisession Disc và lần tiếp theo bạn phải chọn là Continue Multisession Disc. Nếu lần thứ 2 bạn vẫn chọn là Start Multisession Disc thì nó sẽ ghi tiếp dữ liệu lên một Track mới khác với Track dữ liệu cũ, lúc đó bạn chỉ thấy hiển dữ liệu ghi lần sau mà thôi.

Để ghi một lần thì bạn chọn No Multisession.

- Label: Chính là nhãn đĩa, nói đúng hơn là tên cái đĩa đó hiển thị ra khi chúng ta đưa nó vào ổ CD/DVD của PC.

Bạn chỉ việc đánh nhãn đĩa vào phần Disc name, nếu bạn muốn thêm nhiều thông tin cá nhân nữa vào đĩa thì nhấn vào More Labels và khai báo thêm các thông tin như: bản quyền, tiêu đề, tên chương trình ghi đĩa .....

- Dates: nó cho phép bạn chỉnh sửa ngày tháng burn đĩa, cái này dùng để khai man ngày tháng đó ....

- Burn: cái này quan trọng đây, bạn phải để ý đến phần Write Speed trong đó nhé. Đó chính là tốc độ ghi đĩa, cái này ảnh hưởng đến khả năng đọc dữ liệu sau này của đĩa. Thường thì các đĩa dữ liệu bạn nên ghi với tốc độ từ 32X trở xuống mà thôi nếu không đĩa chỉ hơi xướt một chút là vất đi ngay( tôi thường ghi 16X ) . Với các đĩa nhạc ghi ra cho các đầu VCD bình thường đọc thì chỉ ghi ở mức 8X thôi nhé kẻo lại phí công ghi ...

Ngoài ra thì số Number of copies sẽ là số đĩa cho phép bạn tạo ra thường thì là một.

2, Ghi đĩa:

Vậy là xong công tác chuẩn bị rồi bây giờ là chọn dữ liệu để ghi: bạn nhấn vào để bắt đầu chọn dữ liệu ghi đĩa, lúc này cửa sổ mới sẽ hiện ra. Đầu tiên bạn chọn folder chứa file ở ô giữa, ô bên phải sẽ hiện ra các file có trong folder đó bạn chọn các file muốn ghi rồi bấm chặt chuột kéo sang ngoài cùng bên phải. Vậy là OK rồi đó, đối với các file nahcj bạn còn có thể chọn file rồi nhấn Play để xem lại nữa

Bạn có thể thêm, bớt, cắt file bằng các công cụ trên thanh công cụ hoặc Save những lựa chọn của mình lại để lúc khác ghi....

Cuối cùng thì nhấn Burn để tiến hành Burn đĩa , tất nhiên là lúc này bạn phải bỏ đĩa trắng vào rồi. Lúc này các tùy chọn lúc trước bạn chọn sẽ lại hiện thị lại, nếu muốn thay đổi thì các bạn thay đổi nếu không thì nhấn BURN rồi chờ đợi thôi ...

Vậy là cuối cùng bạn đã tự mình ghi được một cái đĩa rồi đó, bây giờ thử làm vài bức ảnh bằng Proshow hay 3D-Album như đã hướng dẫn trong Ebook và in ra xem. Chắc chắn sẽ có người lác mắt vị ngạc nhiên đó

LƯU Ý:

- Nếu bạn muốn ghi đĩa DVD thì phải chuyển vùng chữ nhật màu đỏ( hình đầu tiên) thành DVD mọi thứ còn lại tương tự như CD thôi

- Phải luôn để ý đến lựa chọn MultiSession khi ghi đĩa nhé

- Lựa chọn tốc độ ghi phù hợp với mục đích công việc.

- Không nên ghi nhiều đĩa một lúc thứ nhất là hại mắt đọc, thứ 2 ảnh hưởng đến chất lượng của đĩa ...

-- GoldWave --

Ai trong chúng ta cũng có thể dễ dàng hiểu được GoldWave có nghĩa là sóng vàng. Đúng như tên gọi của nó, nếu bạn là một người say mê Media thì nó là một thành phần không thể thiếu được trong bộ sưu tập các phần mềm về Media. Đây là một phần mềm chuyên nghiệp về thiết kế âm thanh. Nó có thể tạo mới một file âm thanh một cách dễ dàng bằng micro hay từ một nguồn nào đó. File âm thanh này có thể được định dạng như: Voice (tần số 11025 Hz); Radio (22050 Hz); CD (44100 Hz) theo chuẩn âm thanh mono hay stereo. GoldWave cung cấp cho ta rất nhiều hiệu ứng (effect) âm thanh như : Doppler, Dynamics, Echo, Invent, Flange, Offset, Pitch, Reverse … kể cả một số bộ lọc (filter) : Noise gate, Noise reduction, Low/Highpass, Bandpass/Stop, Equalizer … GoldWave còn có thêm một số tính năng khác như chuyển đổi một file âm thanh từ stereo sang mono, từ 8 bits sang 16 bits, từ .wav sang .mp3 …v…v…

Sau đây là hướng dẫn sử dụng:

1, Convert file mp3 cho điện thoại:

Bước 1: Mở file cần convert (có thể convert file dạng wav, wma, mp3, ogg và 1 số dạng file khác) sang dạng mp3 để chơi bằng trình Ultra Mp3 hoặc Mp3 Player trên điện thoại bằng cách nhấn vào File chọn open

Bước 2: Nếu file cần convert âm thanh nhỏ, có thể chỉnh âm thanh lớn lên bằng cách chọn Effect - Volume - Change, ấn mouse vào dấu + ở mục Volume để "thổi" âm thanh lên hoặc gõ trực tiếp vào ô Preset

Chú ý: chỉ nên tăng khoảng 170% là cao nhất,nếu quá khi play bằng ĐT sẽ bị rè

Nếu thấy âm thanh lớn rồi thì có thể bỏ qua bước này

Bước 3: Chọn file - Save nếu bạn không muốn giữ lại file gốc, hoặc file - Save as để lưu file vào 1 thư mục khác (giữ lại file gốc), ở phần này

bạn chọn thông số cho file như sau:

Mục save in: chỉ định thư mục để lưu file

Mục File name: đặt tên cho file

Mục save as type: chọn dạng cần lưu (chọn dạng mp3)

Mục Attributes: chọn tần số

Đối với các máy có hỗ trợ mp3 như Ngage, 6230, 6230i, v.v.v. bạn nên để bitrate cao 1 chút, ví dụ chọn Layer 3, 44100khz, 96kbps, stereo (chuẩn là 44100khz, 128kbps, stereo)

thì khi chơi trên ĐT bằng ct Music Player tích hợp sẵn của máy (nghe bằng tai nghe) sẽ thấy tương đương như nghe phone disc.

Riêng đối với máy 6230, 6230i nếu bạn để bitrate thấp quá, máy sẽ không chơi được, Ngage hoặc các máy Symbian có thể play được cả các file bitrate thấp hơn

Đối với các máy không hỗ trợ mp3 (phải cài Ultra Mp3 hoặc Mp3 player) như 6600, 7610, 3650 thì chỉ cần chọn Layer 3, 24000khz, 64kbps, stereo là được

Nếu muốn để cao hơn cũng được nhưng khi nghe bằng loa ngoài cũng không thấy khác biệt mấy.

Đến đây bạn ấn save để lưu lại file.

2, Cắt 1 đoạn nhạc mp3 làm chuông (ringtone):

Bước 1: Mở file cần cắt

Bước 2: Xác định đoạn cần cắt bằng cách nhấn chuột vào cửa sổ file được mở phía dưới (có hình đồ thị sóng) hoặc di con trỏ về đầu đồ thị (bên trái) sao cho nó thành hình

mũi tên 2 chiều (set start) rồi kéo đến đầu đoạn mà mình muốn cắt, làm tương tự như vậy để set end (bên phải)

Bước 3: Save lại đoạn mp3 này (nên để bitrate thấp) bằng cách nhấn vào save - save selection as

Nếu muốn làm nhạc dang wav cũng vậy, bạn cắt đoạn mp3 trước, sau đó save lại ở dạng layer 3, 11025khz, 16kbps. mono.

Sau đó mở file mp3 mono này, chọn save hoặc save as, đặt save as type là wav, attributes là PCM unsigned 8 bit, mono rồi save nó lại

3, Chuyển đổi các file hình sang âm thanh

Goldwave hổ trợ việc chuyển đổi các file hình như :*.wmv, *.avi, *.dat... sang các file âm thanh như : *.mp3, *.wma...

Bước 1 : Nhấn File --> Open --> chọn 1 file hình trong ổ đĩa cần chuyển đổi sang dạng âm thanh

Bước 2 : Nhấn File --> Save As

- Ở ô File name : Đặt 1 tên tùy ý

- Ô Save as type : Chọn đuôi âm thanh xuất ra (Ví dụ *.mp3, *.wma...)

- Ô Attributes : Chọn tần số thích hợp (Ví dụ *.mp3 chuẩn là Layer 3, 44100khz, 128kbps, stereo)

- Ô Save in : Chọn ổ đĩa, thư mục cần lưu trữ file nhạc --> nhấn Save để Convert

Bước 3 : Vào thư mục lưu trữ xuất file để nghe lại file nhạc

3, Tách, loại bỏ tiếng ca sĩ trong bản nhạc bằng AnalogX vocal remover :

Cách 1:

Cách này không hoàn toàn loại bỏ hẳn được nhưng sẽ làm cho nó nhỏ tiếng ca sĩ đi tối đa

Sau khi cài GoldWave và đăng kí xong bạn tiến hành cài AnalogX vocal remover sau đó tiến hành như sau :

- Mở GoldWave lên vào menu Option-Plugin-DirectX- đánh dấu vào ô AnalogX vocal remover, Sau đó tắt GoldWave đi rồi mở lại để nạp plugin vào.

Xong bây giờ hãy mở 1 bài hát = GoldWave rồi chọn Effect-Plugin-DirectX-AnalogX vocal remover rồi chọn Ok, nó sẽ ngắt tiếng của ca sĩ.

Cách 2:

Tắt tiến ca sĩ bằng GW, nói trước là GW ko loại bỏ hoàn toàn tiếng ca sĩ mà chỉ bỏ 1 phần thôi, khi xuất ra tùy chất lượng bài hát đó thế nào nữa. Ngòai AnalogX vocal remover ra thì còn bài hướng dẫn loại bỏ tiếng ca sĩ dưới đây có thể sẽ giúp ích được cho bạn :

Mở Goldwave lên và làm theo các bước sau :

- Bước 1: Chọn file nhạc gốc. Click File --> Open --> chọn bài nhạc

- Bước 2: Chọn kênh trái: Click Edit --> Channel --> Left.

- Bước 3: Copy kênh phải: Click Edit --> Copy, Sau đó Click Edit --> Paste New. Một cửa sổ con sẽ xuất hiện trong cửa sổ làm việc của bạn. (tên mặc định cửa sổ này là Untitled1).

- Bước 4: Chọn kênh phải: Click Edit --> Channel --> Right.

- Bước 5: Copy kênh phải: Click Edit --> Copy, Sau đó Click Edit --> Paste New. Một cửa sổ con sẽ xuất hiện trong cửa sổ làm việc của bạn. (tên mặc định cửa sổ này là Untitled2).

- Bước 6: Đảo kênh trái. Click vào cửa sổ Untitled1, Click Effects --> Invert, sau đó click Edit --> Copy.

- Bước 7: Trộn kênh trái đã trộn vào kênh phải: Click vào cửa sổ Untiltled2. Click Edit --> Mix.

- Bước 8: Lưu lại file đã tạo: Click Edit --> Save as.

4, Ghép các đoạn nhạc lại với nhau:

Trước tiên, Mở File --> Open --> chọn 2 bài nhạc. Như trong hình Hướng Dẫn muốn nối 2 đoạn của 2 bài nhạc WMA là "Phía sau ánh mắt buồn" & "Mỗi đêm trong giấc mơ" (các bạn có thể chọn nguyên 1 bài nhạc cũng OK, cách làm tương tự)

Khi 2 bài nhạc được mở ra thì các bạn chọn 2 đoạn ưng ý nhất, các bạn chỉ việc dùng chuột kéo qua lại để chọn, sau đó nhấn Play để nghe thử. Nếu OK thì nhấn vào File --> New --> Channels thì chọn 2 (Stereo) --> Rate là 44100 --> OK

Khung mới sẽ xuất hiện với tên là Untitled. Bây giờ các bạn nhấn vào khung bài hát, chọn bài nào trước cũng được. Chọn 1 bài nhấn Ctrl+C --> Chọn khung Untitled và nhấn Ctrl+V để dán nó vào. Sau đó kéo chuột về đến cuối đoạn như trong hình

Tiếp tục chọn bài còn lại --> nhấn Ctrl+C và nhấn Ctrl+V để paste vào khung Untitled. Nhấn Play để nghe thử, nếu OK rồi thì nhấn File --> Save As để lưu lại đoạn nhạc ghép nối.

Rất dễ phải không nào, tôi chắc rằng các bạn ai cũng làm được thôi.

lhn27a14