Tên người gửi: Phương Sĩ Phú

Email: shifufushifang_fsf@...

Chào các anh chị ban biên tập và các bạn trên cộng đồng Số Hóa.

Các bạn có thể cho mình biết trang download và cách sử dụng font chữ tiếng Trung cho HTC Chacha A810e không? Cảm ơn các bạn nhiều.

Thân chào, các bạn.

Thank you so much. Have a nice day to you.

Bye.

Phương Sĩ Phú