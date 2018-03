Tôi có gặp một sự cố như sau :

Tôi cài Windows XP SP2 sau khi boot từ CD-ROM và tiến hành format ổ C và copy file xong. Sau đó boot từ HDD nó không hiển thị lên màn hình mà chỉ có một màu đen xám, tôi đem ổ cứng sang máy khác tiến hành cài như trên và khi boot từ HDD thì màn hình chớp giật liên hồi. Tôi đem thử sang màn hình khác thì cũng tương tự như vậy. Xin chỉ giúp cách khắc phục. Chân thành cảm ơn.



Cấu hình của máy như sau :

Main: ASR ock

CPU: celeron 2.4ghz

Ram: 256 bus 333

HDD: ATA Maxtor 80GB

Đào Quang Vũ

Hồi âm:

Chào Vũ

Trước tiên phải nói công nghệ thông tin là cái gì đó rất hay ho nhưng quả thật làm cho người ta không thể chịu nổi. Bệnh xảy ra đối với máy của bạn đúng là lần đầu tiên tôi nghe thấy. Tuy nhiên có thể khẳng định cái này không phải là do màn hình đâu. Vì thế bạn không cần phải đổi màn hình.

Có thể do case là nhiều hoặc do phần mềm của bạn, chưa chắc là do ổ cứng. Bạn có thể mang tiếp ổ cứng của mình sang một máy khác và đổi luôn đĩa cài windows đi, nhớ nên mua đĩa ở nơi khác hoặc chịu khó đi xa xa mua để khác đĩa gốc đi.

Chú ý máy mới này phải có driver cho main và card màn hình đầy đủ. Sau khi cài bạn cài các driver tối thiểu đó lên thử xem. Nếu không hết và bạn ở Hà Nội, có thể viết mail cho tôi, tôi sẽ tới tận nơi kiểm tra giúp vào dịp thuận tiện.