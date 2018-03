Tôi thường coppy hard drive to hard drive bằng cách dùng floppy disk (Norton Ghost) để boot và coppy.

Tôi muốn hỏi cách để boot bằng USB (nhiều khi computer không có ổ floppy nên không ghost bằng floppy được). Các anh chị biết làm ơn chỉ dùm. Cám ơn nhiều



Bạn vào đây, chọn Primary Download Site, để down phần mềm HP Usb disk storage format tool. Chạy phần mềm, chọn ổ usb bạn muốn làm ổ khởi động, trong ô file system chọn FAT32, chọn quick format, chọn creat a dos startup disc, using internal ms-dos system file. Chọn start là usb bạn có thể dùng để khởi động máy tính rồi đó

Ở các máy con, tùy theo dòng main, nhưng có 2 lưu ý quan trọng nhất là ở mục boot sequence, chọn first boot là removable disk, và phải enable boot from usb. Thân!

Bạn cũng có thể tạo ra một USB boot được như đĩa hiren's boot như sau:

Bạn cần chuẩn bị 1 đĩa hiren's boot tốt nhất là phiên bản từ 9. trở lên (đĩa này rất thông dụng bạn có thể mua ở các tiệm bán software).

Tiện ích extrac boot files để trích xuất phần khởi động của hiren's boot, tải tại đây.

Trước tiên: bạn phải format usb bằng phần mềm bootflashdos để usb có thể khởi động được vào dos . Bạn có thể down phần mềm này miễn phí tại đây, khởi động chương trình và cắm usb vào thì chương trình sẽ tự động format.

Bước thứ hai: đưa đĩa hiren's boot vào ổ CD và dùng phần mềm tạo file ảnh để tạo ra 1 file iso với tên là hirent. (bạn có thể dùng phần mềm winimage xài cũng ok tải tại đây.

Bước ba: copy file iso vừa tạo vào trong thư mục chứa tiện ích extract boot files (nhớ là phải copy nó vào chung với thư mục chứa file Get_Boot_Files.cmd).

Bước thứ tư: bạn chạy file Get_Boot_Files.cmd bằng cách double-click lên nó. nếu thành công sẽ nhận dược dòng thông báo như sau:

all done all files copied in C:\USB press any key to continue...

Lúc này các file chúng ta cần lấy đã được tạo ra và nằm trong ổ C\USB

Bước năm: mở thư mục C:\USB lên hiện tất cả các file ẩn. Tìm đến file MSDOS.SYS mở file này bằng notepad xóa đi 3 dòng cuối cùng rồi save lại. Bạn xóa 2 file command.com và io.sys. Sau đó copy toàn bộ các file trong thư mục C:\USB vào trong USB. Trong quá trình copy sẽ có thông báo là ghi đè 1 số file, bạn cứ bấm yes.

Cuối cùng: bạn vào đĩa hiren's boot và copy thư mục Boot CD vào USB.

vậy là đã hoàn thành 1 cái USB boot được như đĩa hiren' boot rồi đấy. Chúc bạn thành công nhé.

Đỗ Ngọc Lý Quân