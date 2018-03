Khi mới dùng Firefox, tôi thấy trình duyệt này hỏi là có đặt nó làm mặc định không. Tôi bấm Yes đồng ý. Nhưng sau này tôi mới thấy có nhiều trang không hỗ trợ Firefox, khiến cho giao diện bị vỡ, đọc rất khó chịu mà không biết cách nào để trở lại mặc định IE như trước. Mong các bạn giúp đỡ. Xin cảm ơn.

Minh

Hồi âm:

Chào Minh,

Bạn có thể quay lại để IE thành trình duyệt mặc định để mở các trang web trên máy của bạn theo cách sau: Vào control panel/ add and remove programes/set program access and default/ custom / Ở phần trên cùng bạn sẽ thấy mục choose a default web browser và dấu tick hiện tại đang ở mục use my current web browser. Dưới đó là 2 mục chọn FF hoặc IE. Nếu muốn dùng cái nào là default thì bạn tick vào ô tương ứng rồi ấn OK là xong. Từ nay các link của bạn sẽ được mở tự động bằng cái bạn muốn, dù là FF hay IE. Chúc đổi giao diện thành công.

Chualomlom