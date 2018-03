Mình đang sử dụng Windowns XP SP2 Professional. Hôm nọ có vào Control Panel tìm hiểu một tí. Táy máy thế nào mất mất cái Welcome Screen.

Vào User Accounts để Change the way users log on or off thì nó báo lỗi Client Services for NetWare has disable the Welcome Screen and Fast Users Switching. To restore these features, you must uninstall Client Services for NetWare.

Ai biết chỉnh cái này làm ơn chỉ hộ vì không có ý định cài lại Win.

Nguyễn Chí Kha

Hồi âm xin gửi về: vitinh@vnexpress.net

Hồi âm:

Như vậy hôm đó bạn đã tìm hiểu hơn "một tý" khá nhiều. Bây giờ bạn làm như sau:

Vào msconfig và chọn lại tất cả những gì bạn đã bỏ chọn (để sửa chữa). Khởi động lại máy. Rồi làm những bước tiếp theo:

1. Vào Control Panel, ở bên phần Common Task bên tay phải nhấn vào "Switch to Classic View". Nếu thấy "Switch to Category View" thì bỏ qua tới bước 2.

2. Nhấn đúp chuột vào "Network Connections"

3. Nhấn chuột phải vào "Local Area Connection" chọn "Properties"

4. Ở đây tại tab "General" (là tab đầu tiên), trên danh sách bên dưới "This connection uses the following items" ban sẽ thấy "Client service for Netware", nhấn chuột vào dòng này rồi cọn "Uninstal" và làm theo những gì hiện trên màn hình để loại bỏ dịch vụ này.

Vậy chắc là ổn.

Dong Ngo