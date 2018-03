Mình đang làm một đĩa CD nhạc MP3. Tại sao khi mình ghi tiếp vào đĩa và đem ra đầu máy để đọc thì máy chỉ đọc được những bài hát lúc đầu, còn lúc sau thì không, mặc dù mình đã kiểm tra trên máy tính vẫn có đầy đủ. Có thể chỉ mình cách khắc phục được không? Xin cảm ơn.

Trần Xuân Thiện

Hồi âm:

Chào bạn Thiện,

Đa số đầu đĩa không đọc được multisession, mà chỉ đọc được session đầu tiên. Nếu bạn dùng Nero, hãy vào Burn > Finalize CD.

Nhớ rằng nếu hoàn tất (finalize ) thì không thể ghi thêm được nữa, như lời cảnh báo No further writing possible, dù CD còn trống nhiều. Tuy nhiên, vài đầu đĩa rẻ tiền cũng không chấp nhận CD finalize.

Trần Xuân Thiệu