Tôi là một người may mắn, tôi nghĩ vậy vì rằng tôi là sinh viên nhưng được sở hữu một chiếc điện thoại rất đẹp và đắt tiền, đó là em Galaxy S II. Mặc dù đến thời điểm bây giờ thì S II cũng đã ra đời khá lâu và trên thị trường đã có thêm nhiều smartphone khác khủng hơn rồi, nhưng với phần đông sinh viên, S II vẫn luôn là một niềm ao ước! Các bạn đừng vội nghĩ rằng tôi là một người giàu có hay gia đình tôi giàu sang. Ở Việt Nam, khi bạn ra đường, nhìn thấy ai đó cầm trên tay một chiếc điện thoại đắt tiền bạn sẽ nghĩ ngay trong đầu: “Ồ, chắc người này phải có điều kiện lắm đấy”. Và cái suy nghĩ cố hữu rằng dùng điện thoại đẹp, đắt tiền là để thể hiện đẳng cấp, thể hiện sự giàu sang nó đã trở thành khá phổ biến trong một cộng đồng người dùng smartphone.

Với riêng tôi, tôi đến với S II vì vẻ đẹp chứ không phải là sự sao chép giàu sang và quan trọng hơn hết là vì những giá trị thực mà S II mang lại. Mọi đồ vật, mọi công cụ mà con người sáng chế ra tất cả cũng vì một mục đích duy nhất đó là phục vụ cho cuộc sống con người. Con người phải luôn là trung tâm của sự phát triển. Những đồ vật ấy phải làm cho cuộc sống trở nên tiện nghi, dễ dàng và văn minh hơn. Và những chiếc smartphone ra đời cũng không ngoài mục đích đó.

Đất nước ta còn nghèo, GDP đầu người chỉ ở mức 1.000 USD một người mỗi năm vậy nhưng rất nhiều người vẫn không ngần ngại sắm cho mình những chiếc iPhone5 mới ra lò có giá gần 30 triệu đòng, số tiền ấy có thể hơn rất nhiều tổng thu nhập của một hộ gia đình ở nông thôn. Tất nhiên họ có tiền, tiền họ làm ra, họ có thể dùng mua sắm thứ gì mà họ thích, nhưng cái mà nhiều người chạy theo là cái danh hão chứ không phải là những giá trị thực mà sản phẩm đó mang lại, thậm chí họ còn không biết các thông tin về sản phẩm mà họ mua, đó là một sự lãng phí vô hình!

Quay lại với chủ đề chính về em Galaxy S II - chiếc smartphone đầu tiên mà tôi sử dụng. Tôi đã có dịp tiếp xúc với nhiều smartphone khác nhau vì anh trai tôi cũng là một người yêu công nghệ và tôi cũng thường xuyên đọc cái bài viết đánh giá, review, trên tay của Số Hóa, Tinh tế… qua đó, tôi có một cái nhìn khá tổng quan về các đời smartphone. Thời điểm S II mới ra đời, trên các forum, các trang công nghệ nhiều người gọi nó là “con quái vật” vì tốc độ xử lý và độ mượt mà mà nó mang lại và cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù không sử dụng chip “lõi tứ” như phần lớn smartphone cao cấp mới ra đời nhưng cá nhân tôi thấy rằng S II vẫn thuộc top của những điện thoại tốt nhất! Tình yêu của tôi với S II bắt nguồn từ những thông tin, những hình ảnh rỏ rỉ đầu tiên của "em nó" trên Internet. Đến ngày S II lên kệ để thỏa nỗi khát khao trong lòng, tôi thường đến các trung tâm điện máy lớn như Top Care, Pico để được ngắm nghía, sờ mó "em nó". Tình yêu ấy ngày một mãnh liệt thêm nhưng tôi chỉ biết nhìn S II với sự thèm muốn mà không thể làm gì được vì điều kiện kinh tế quá eo hẹp của một sinh viên không cho phép tôi sở hữu" em"! Tưởng chừng như tình yêu ấy sẽ dang dở thì thật may mắn, anh trai tôi làm việc cho một công ty Nhật, ngày anh ấy hoàn thành chuyến công tác 3 tháng tại Nhật về có tặng cho tôi một món quà, không thể tuyệt vời hơn đó chính là Galaxy S II bản quốc tế. Tôi vỡ òa trong niềm hạnh phúc và vui sướng, thế là niềm ao ước bấy lâu của tôi đã trở thành hiện thực.

“Ấp úng không ra được nửa lời

Tình anh đậm lắm Ét Hai ơi!

Anh đã có em những ngày nắng,

Không vắng bóng em những chiều mưa

Anh sẽ bên em như đã hứa

Giữ mãi lòng son trọn kiếp này.”

Mọi thao tác trên SII rất dễ dàng và nhanh chóng.

Tôi đã sở hữu S II, những trải nghiệm mà "em nó" mang lại cho tôi thật quá tuyệt vời, những lúc tôi căng thẳng, tôi buồn chán… tôi lại lôi "em nó" ra “hành hạ”, nghe nhạc, xem phim, online… mọi thao tác đều nhẹ nhàng và nhanh chóng làm cho tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Không những thế, S II còn là một trợ thủ đắc lực trong công việc, học tập. Kho ứng dụng khổng lồ của Google và Samsung đáp ứng đầy đủ nhu cầu của tôi. Với S II và Google “chạm là hiểu, tìm là thấy” sự kết hợp hoàn hảo của một phần cứng tốt và nền tảng phần mềm ngày một hoàn thiện tạo nên một sản phẩm tuyệt vời.

S II đã sát cánh cùng tôi hơn một năm nay, trải qua bao vui buồn bao cung bậc của cảm xúc dường như tình yêu tôi dành cho "em nó" vẫn luôn vẹn nguyên. Hình ảnh của tôi trong mắt bạn bè luôn gắn liền với S II, chính S II đã giúp tôi lưu giữ lại những khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc sống.

Tôi nhớ có một lần thằng bạn của tôi có mượn S II của tôi để… đi chơi với người yêu, thực sự với tôi mượn gì cũng được nhưng mượn S II thì tôi không thoải mái cho lắm vì rằng hàng ngày sử dụng "em nó" tôi rất nâng niu, dùng giữ gìn để đến nay là hơn một năm rồi mà nhìn "em nó" vẫn còn như mới, tôi cứ sợ "em nó" bị sứt đầu mẻ trán gì thì tôi xót xa, đau lòng lắm. Nhưng chỗ bạn bè thân quen, không cho mượn thì rất ngại, thằng bạn nó bảo mượn một ngày, thế nhưng đến ngày thứ hai rồi mà cu cậu vẫn chưa thấy mang trả, cả đêm tôi trằn trọc, khó ngủ như thiếu đi một thứ gì thân quen, quan trọng lắm.

“Nhớ ai như nhớ Ét Hai

Đêm về quằn quại, thao thức canh dài”

"Em" S II chung sống cùng tôi nhưng cũng khá vất vả vì tôi rất hay vọc máy, đến mức mà mấy thằng bạn trong hội Android của trường đại học gọi tôi với cái biệt danh là “vọc sĩ”, có bản rom nào trên mạng hay hay được mọi người đánh giá cao thì bằng mọi cách tôi phải up được mới thôi. Nhớ có đợt khi mà Samsung tung bản Android 4.0 Ice Cream Sandwich chính thức cho S II nhưng lại nâng cấp cho thị trường châu Âu trước, tôi đã trực trên các forum hàng tiếng để download ngay về up cho S II yêu quý và trải nghiệm, cảm giác chờ đợi rồi up thành công thật tuyệt.

“Hôm nay vui quá S II ơi!

Ăn-roi 4 chấm đã chào mời

Nằm yên anh ắp rồi trải nghiệm

Thành công,em mượt thật tuyệt vời”

Sức mạnh của công nghệ đang làm thay đổi cuộc sống của chúng ta từng ngày, với một thiết bị “All in one” như smartphone làm cho đời sống con người trở nên năng động và tiện nghi hơn rất nhiều nhưng chúng ta đừng để mình phụ thuộc quá nhiều vào chúng, tôi thiết nghĩ là là nên chọn những thiết bị thực sự có ích cho cuộc sống, công việc chứ không nên chạy theo công nghệ một cách mù quáng điều đó sẽ gây ra sự lãnh phí.

Với bản thân tôi S II vẫn luôn là một người bạn đồng hành, một người trợ lý giúp việc và tôi vẫn luôn nâng niu nó như chính đứa con đẻ của mình, tôi thực sự cảm thấy tự hào về nó và nó cũng rất có ích cho tôi. Dù cho hiện giờ trên thị trường đã có thêm nhiều smartphone khác với cấu hình khủng và kiểu dáng đẹp nhưng tôi vẫn sẽ chung thủy với S II cho đến khi tuổi già hay bệnh tật cướp mất em nó khỏi tay tôi!

Ngọc Quốc