Sony Ericsson W8

Mình chơi smartphone thì cũng chưa được đến một năm, mặc dù vậy, tính đến bây giờ thì không biết bao nhiêu smartphone đã "qua tay" mình rồi. Nhắc đến thì không thể không nhắc Sony Ericssion W8, chiếc smartphone đầu tiên mà mình sử dụng. W8 - Bước đầu tiên cho niềm đam mê công nghệ của mình với những kỷ niệm mà dù cũng chẳng phải là đặc biệt gì cho lắm nhưng luôn luôn làm mình nhớ, người ta đã bảo mà: cái gì đầu tiên thì cũng nhớ lâu.

Đó là ngày mùng 5 Tết Âm lịch năm 2012. Hôm đó trời khá rét, mình và bà xã tranh thủ du xuân và mua ngay em W8. Phải nói thêm rằng, trước đó mình không rành smartphone cho lắm, thậm chí cũng chả quan tâm đến sự phát triển của ngành điện thoại di động. Với mình khi ấy, chỉ cần một chiếc điện thoại nghe gọi, nhắn tin vậy là đủ. Cũng thú thật là khi đó Tết mà, kiếm được một khoản kha khá nên tự dưng có ý định đổi điện thoại. Mà cũng chả rành lắm khái niệm smartphone, chỉ đơn giản là muốn một cái điện thoại cảm ứng cho nó sành điệu tý thôi.

Mình cũng là người khá thường xuyên lên Internet, vậy là trước hôm đi mua là cả một công cuộc ngồi search các mẫu mã điện thoại, các bài review... trên các diễn đàn công nghệ: Số hoá, Tinh tế... Quá trời điện thoại luôn. Tuy vậy, nhưng mình chỉ có thể kiếm một em tầm 4 - 5 triệu mà thôi. Nhu cầu của mình thì như đã nói là cũng chả rành smartphone cho lắm nên chỉ cần em nào cảm ứng, nghe nhạc, chụp ảnh ổn là được. Search chán chê, lúc ấy thấy ấn tượng với em Samsung Omnia HD và Sony W8. Đắn đo mãi, quyết định xúc em Samsung Omnia HD vì thấy có một bài khen quá trời luôn. Gọi điện đến mấy cửa hàng điện thoại hỏi, người thì bảo chưa mở cửa hàng, người thì bảo hàng chưa về. Lúc ý là mùng 4 ạ, mình thì đang máu, tính mình đã thích là nhích, thích mua là mua bằng được, nếu không nhiệt huyết nó giảm là lại lăn tăn. Bụng bảo dạ, thôi chắc đợi ra hẳn Tết thì mua. Mùng 5, hai vợ chồng đang đi chơi, lượn qua Nguyễn Văn Cừ thấy Thế giới di động mở cửa, lượn vào xem thử con W8, thế là thôi, mua luôn em ý mà chả đắn đo, cũng tại là thích điện thoại cảm ứng quá rồi.

Đập hộp em ý với giá 4 triệu đồng, cảm nhận đầu tiên là sướng. Chưa biết thế nào đã cứ chạm, cứ vuốt cái đã. Rồi, đã rồi, giờ là táy máy xem em nó có gì hay ho. Máy chạy Android 2.2, mình cũng chỉ hình dung là máy có hệ điều hành, còn như nào, dùng ra sao thì phải mấy ngày sau, lượn lờ mấy trang công nghệ mới vỡ ra được. Em này thuộc dòng Walkman phone nên nghe nhạc hay, tai nghe kèm theo cũng rất tuyệt. Vậy là nhu cầu đầu tiên của mình đã ok. Camera có 3.2 thui, lại không có đèn flash, tuy nhiên chụp ngoài trời, đủ sáng cũng ok. Lúc đó mình chỉ mới làm quen với smartphone nên màn hình 3 inch của em ý mình cũng không để ý nhiều, tay mình hơi to mà, chỉ biết cứ chạm là thích rồi. Những ngày sau, sau khi tìm hiểu thêm về smartphone và Andoid thì có cài được một số ứng dụng cần thiết như Facebook, Opera Mini... Bởi vì mình không khoái chơi game lắm, chỉ cần một vài ứng dụng để phục vụ nhu cầu giải trí cá nhân mà thôi, công việc của mình thì mình làm việc chủ yếu trên máy tính nên thực sự smartphone đối với mình không hỗ trợ được gì nhiều, chỉ check mail là cùng. Vậy nên, emW8 cũng chỉ để mình trải nghiệm công nghệ và giải trí mà thôi.

Tuy vậy, smartphoneW8 đã mang lại cho mình nhiều khoảnh khắc tuyệt vời. Đó là khi bà xã sinh baby, ngay khi em bé vừa chào đời thì "tách" một cái, ảnh của bé đã được em W8 lưu lại và ngay lập tức được chia sẻ lên Facebook thông qua kết nối 3G. Và thật là vui, khi ngay những khoảnh khắc thiêng liêng ấy mình được người thân, bạn bè chia sẻ những cảm xúc, những lời chúc mừng khi lần đầu tiên mình được làm bố, mặc dù họ không trực tiếp có mặt tại đó. Cho đến giờ, mình vẫn có thói quen dùng smartphone để chia sẻ, kết nối với mọi người thân của mình. Bà xã thì đẻ mổ vậy nên phải ở lại viện vài hôm. Những ngày chăm vợ trong viện quả thực không có smartphone thì buồn đến chết mất. Khi mà bà xã và baby đã ngủ thì mình lại lôi điện thoại ra, đọc báo, lên Face, thi thoảng làm tý game, mấy cái tựa game vui vui như là Angry Bird... để rồi giờ đây, với mình smartphone là thứ không thể thiếu cho những chuyến đi xa, là thứ để “giết thời gian”.

W8 đã đặt nền móng cho cái đam mê smartphone của mình. Dù rằng với em ý mình chưa vọc vạch được gì nhiều, vì thời gian mua em ý cũng là lúc vợ đẻ, bận bịu suốt, rảnh tý thì chỉ có nghịch ngợm tẹo thui. Thế nhưng, từ đó mình là dần hiểu thế nào là một chiếc điện thoại thông minh, nó giúp ích gì, mang lại những trải nghiệm gì... Giờ đây, mình dùng cũng khá nhiều smartphone rồi, các hệ điều hành phổ biến hiện nay đều đã thử qua: Andoid, IOS,WP, symbian... Mỗi một chiếc điện thoại mới ra bây giờ đều mình khiến mình háo hức, dù rằng nhiều khi giá cả luôn là một rào cản để mình có thể trải nghiệm các sản phẩm đó. Mình không phải là một người am hiểu công nghệ cho lắm, thật sự là vậy nên khi nói đam mê, thì có nghĩa là đam mê sự trải nghiệm các smartphone mới mà có thể hiểu nôm na như bà xã vẫn trêu mình rằng: Anh nghiện điện thoại hơn cả em.