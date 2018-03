Vào năm 2007, khi đó tôi vẫn là một người mù về công nghệ, nhưng qua các phương tiện thông tin, tôi cũng được biết Apple đã sản xuất chiếc iPhone 2G. Thời điểm đó tôi cũng chỉ biết đến một chiếc điện thoại với bàn phím và từ đó tôi ao ước có một chiếc điện thoại cảm ứng.

Nhưng cho đến năm 2011, tức là 4 năm sau khi chiếc smartphone đầu tiên được sản xuất tôi mới có được một chiếc điện thoại cảm ứng và thuộc dòng smartphone tầm trung. Món quà của người mẹ kính yêu dành tặng nhân ngày sinh nhật lần thứ 18 của tôi là chiếc Samsung Galaxy W i8150.

Trước đó được biết mẹ sẽ tặng tôi một chiếc điện thoại và từ đó tôi bắt đầu lên mạng và dò tìm về các loại điện thoại để chọn chiếc ưa thích nhất. Tôi tìm và tìm, và luôn mong muốn đó là chiếc điện thoại tốt nhất với tầm giá dưới 9 triệu đồng.

Ban đầu tôi rất muốn có chiếc Samsung Wave 3, nhưng sau khi tham khảo ý kiến bạn bè thì tôi lại đổi ý vì lý do nó sử dụng hệ điều hành Bada, một hệ điều hành còn non trẻ và có không nhiều ứng dụng. Thế là tôi lại bắt đầu lần tìm các dòng điện thoại của nhiều hãng di động nổi tiếng như Nokia, Samsung, LG, Sony, HTC, ZTE... Thực sự là tôi đòi hỏi hơi cao ở phân khúc điện thoại dưới 9 triệu đồng. Tôi luôn muốn chiếc điện thoại mình sắp có phải đầy đủ các tính năng, tiện ích, được tích hợp nhiều ứng dụng như hệ điều hành phải Android mới nhất, camera phải là quay phim Full HD 720p, màn hình độ phân giải cao, xem được file văn bản, xem được TV, tốc độ lướt web phải cao, chip CPU phải là Dual-Core... Tôi miệt mài đi tìm nhưng những chiếc điện thoại tìm được thì nó lại không đầy đủ các thứ mà tôi yêu cầu. Nhưng chiếc đầy đủ như thế thì giá lại quá cao so với cái giá 9 triệu đồng mà mẹ tôi đưa ra.

Không tìm nữa!

Nhưng một hôm đi chơi với hội bạn cùng lớp và có đứa bạn chơi rất thân với tôi và học cũng nhau từ lớp 3. Nó mới mua chiếc Samsung Galaxy W i8150, nó khoe với tôi. Trước đó tôi cũng đã xem qua vài lần thông tin về chiếc điện thoại này nhưng thấy nó không có được nhiều tính năng như tôi mong muốn. Nó đưa tôi xem và và luôn miệng khen chiếc điện thoại rất hay, nhiều tính năng. Lúc đầu tôi cũng chỉ cầm xem qua gọi là có lệ thôi. Nhưng khi cầm được 5 phút, tôi bắt đầu tò mò qua một vài tính năng của điện thoại. Chụp ảnh nét, cảm ứng rất nhạy và mượt dù CPU của máy là lõi đơn 1,4 GHz, camera trước cũng khá rõ. Và tôi bắt đầu bị hấp dẫn khi đã lần đầu tiên được vào Android Market (giờ là Google Play). Với kho ứng dụng cực nhiều và hay. Đứa bạn tôi còn khoe rằng nó còn treo nick Yahoo, Facebook, Twitter cả ngày được. Tôi mê mẩn và như không muôn rời chiếc điện thoại, nó quá hấp dẫn tôi. Và rồi đã quyết định sẽ bảo mẹ mua cho chiếc điện thoại như vậy!

Rồi ngày sinh nhật đến, tôi hồi hộp và cả đêm hôm trước không tài nào ngủ nổi vì nghĩ đến chỉ vài giờ nữa thôi là tôi sẽ có được chiếc điện thoại đó. Và rồi khoảnh khắc đó cũng đến, trong lòng hồi hộp. Vui sướng, vỡ òa vì niềm vui với tấm lòng của người mẹ kính yêu. Tôi ôm lấy mẹ và nói: "Con cảm ơn mẹ, con yêu mẹ nhiều"!

Từ hôm có được chiếc điện thoại tôi đắm chìm vào nó quên hết mọi thứ. Không như nhưng gì tôi xem, thực sự là chiếc điện thoại Samsung Galaxy W i8150 này rất tốt. Lướt web nhanh, chụp ảnh rất nét, xem được TV... Đặc biệt là sau 2 ngày chìm đắm với chiếc điện thoại để lần mò nghịch các tính năng của điện thoại tôi bắt đầu vào khám phá đến Android Market (Google Play). Tôi bị choáng ngợp bởi kho ứng dụng không dụng không lồ của nó và bị mê hoặc bởi nhiều ứng dụng rất hay và tiện ích. Tôi download về và dùng ứng dụng như Bkav, Anti Vius, Yahoo, Facebook, Instagram, Angry Birds, Viber, Battery Indicator, Opera Mini, Adobe Flash, Ring Droid, MX Video...

Tôi khám phá tất cả những gì trên chiếc điện thoại, và bị mê hoặc. Và chiếc thoại cũng đã giúp tôi trong việc học tập như sử dụng phần mềm từ điển Anh - Việt, ghi chép lại những phần quan trọng vào điện thoại, tra cứu thông tin nhanh chóng...

Tôi luôn muốn nói: "Con cảm ơn mẹ nhiều vì món quà ý nghĩ này"! Tự cảm thấy mình hạnh phúc va may mắn hơn rất nhiều người trong xã hội, có những bạn trong trại trẻ mồ côi mà tháng nào tôi cũng được cùng mẹ đi vào đó thăm các bạn không có được may mắn như tôi với một gia đình tuyệt vời và người mẹ kính yêu của tôi. Cuộc sống của tôi thay đổi và cũng khá tốt kể từ đó. Giờ đây tôi đang học đại học và luôn có một ước mơ khát khao cháy bỏng là được làm việc trong một công ty công nghệ hàng đầu thế giớ như Google, Samsung, Apple, Microsoft, Nintendo... Tôi sẽ cố gắng để hiện thực hóa ước mơ của mình để có thế tạo ra những sản phẩm tốt nhất cho con người dù biết là rất khó. Nhưng tôi có niềm tin sẽ làm sẽ làm được điều đó. Và món quà của mẹ tặng tôi sẽ giữ mãi không bao giờ bỏ quên vì nó mà tôi đã có cái nhìn khác hơn, xa hơn, rộng hơn về thế giới!

Hãy cùng chờ xem!

Vương Ngọc Long