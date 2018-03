Tôi là một cậu học sinh lớp 12, sinh ra trong một gia đình được dọi là “có phần khá giả”. Lúc ấy, tôi không hề có một chút hứng thú gì về cái thứ được gọi là “đồ điện tử” mà nói đúng hơn là mù tịt, không biết một thứ gì về các loại máy móc rắc rối ấy.

Rồi số phận đẩy đưa tôi vào học khoa Công Nghệ Thông Tin của Đại học Khoa học Huế, bắt buộc tôi phải làm quen với nhiều thứ máy móc và đặc biệt hơn “Tôi bắt đầu quan tâm đến điện thoại”.

Những ngày tháng đầu tiên, với một “nhóc” Samsung Star S5233W Wi-Fi, tôi nghĩ rằng mình đã sử dụng được một chiếc điện thoại đáng mơ ước của bao nhiêu người. Nhưng tôi đã nhầm, thế giới càng ngày càng phát triển, đặc biệt là khoa học công nghệ, nhiều loại máy móc cứ theo đó mà ra đời. Bạn bè tôi sử dụng điện thoại thông minh hay còn gọi là smartphone càng lúc càng nhiều làm cho tôi tò mò, không hiểu smartphone như thế nào mà bạn bè tôi lại quan tâm nhiều đến thế. Được lời khuyên của một thằng bạn thân “Smartphone tốt lắm mày ơi, dùng thích lắm, không có gì mà nó không biết nhưng mày phải dùng loại nào đắt tiền ấy, càng đắt nó càng thông minh”. Nó cứ lải nhải vào tai tôi hết ngày này qua ngày khác, để rồi, trí tò mò đã lên đến đỉnh điểm, tôi quyết định bán “nhóc” điện thoại của mình, cộng với toàn bộ số tiền mà tôi dành dụm những năm qua để đi đến siêu thị điện thoại tham khảo. Đến nơi thì tôi thảng thốt “điện thoại thông minh nhiều và đa dạng thế này sao”. Có lẽ tôi đã quá lạc hậu, không biết nắm bắt sự tiến hoá của nhân loại. Dạo quanh một vòng siêu thị, tôi trầm trồ khen ngợi hết chiếc điện thoại này rồi đến chiếc điện thoại khác. Nào là iPhone 4S, HTC One X, Sony Xperia, LG Optimus… nhưng để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi vẫn là “Samsung Galaxy S III”. Tuy rất mong được sở hữu một chiếc điện thoại như vậy, nhưng với số tiền bây giờ của tôi thì điều đó tưởng chừng như quá xa vời. Tôi về nhà, đắn đo suy nghĩ mãi mới quyết định ngả tay xin tiền bố mẹ thử xem. Lúc đầu, bố mẹ tôi phản đối với câu nói mà ai cũng thốt ra khi nhắc đến S III “điện thoại gì mà đắt thế hở con”. Tôi phải dùng hết hiểu biết của mình, cộng thêm một chút tâng bốc để bố mẹ hiểu được mình cần nó như thế nào. Sau một hồi thảo luận, bố mẹ cũng đã quyết định cung cấp thêm tiền với một điều kiện là phải giữ gìn và bảo quản máy thật tốt. Tôi cười vì lời dặn dò của ba mẹ là một điều vô cùng hiển nhiên mà ai khi đã quyết định mua một chiếc điện thoại thật đắt cũng phải thực hiện.

Hôm sau, tôi cùng bố mẹ đi xem và quyết định mua máy. Về đến nhà, tôi quên cả khoá cổng để chạy như bay vào phòng riêng mân mê “kiệt tác của khoa học”. Dòng chữ Samsung Galaxy hiện lên khi bật máy làm cho tôi rất hạnh phúc. Màn hình mới to và sáng làm sao, thiết kế thì không chê một chút nào và cảm ứng thì vô cùng êm ái, mượt mà. Tôi vào menu và phân vân tự hỏi “làm gì trước bây giờ?”, do dự một lúc tôi quyết định vào Camera.

Tôi thật sự bất ngờ với tốc độ chụp hình rất nhanh và những tấm ảnh vô cùng sắc nét, đặc biệt hơn, tôi tình cờ phát hiện được máy có thể chụp liên tiếp 20 tấm hình và chọn được ra một tấm hình đẹp nhất. Đó là điều làm cho tôi cảm thấy hứng thú với smartphone.

Tạm chia tay với máy ảnh, tôi nhanh tay đến một ứng dụng có một cái tên thật lạ S-Voice. Gì thế nhỉ? Tôi tự hỏi và bắt đầu làm quen với nó “Hi Galaxy, What time is it?”, tôi đặt ra một câu hỏi và trong chớp mắt, điện thoại trả về màn hình một đồng hồ cùng với câu trả lời “The time now is 9 hours 35 minutes”. Tôi cười lớn như thể vừa phát hiện ra một điều gì bí mật lắm. Tiếp theo là một câu hỏi mà tôi nghĩ sẽ làm cho Galaxy phải suy nghĩ “What is the score of Chelsea's nearest match?” và vô cùng bất ngờ, chỉ sau 2 giây ngắn ngủi, màn hình đã nhanh chóng trả lời đúng với tỉ số mà tôi vừa xem đêm hôm qua. Cảm giác bây giờ của tôi là thật sự thán phục Samsung. Thêm một vài câu hỏi hóc búa, tôi cảm thấy quyết định mua điện thoại của mình là một quyết định vô cùng sáng suốt”.

Tiếp theo là đến nhắn tin và gọi điện. Với một màn hình cảm ứng to, sáng, mượt mà như thế này thì việc nhắn tin của tôi thật sự rất dễ dàng, dân nghiền nhắn tin như tôi mà sử dụng Galaxy thì không thể chê vào đâu được. Gọi thử một người bạn để thông báo là mình vừa sắm điện thoại xịn, tôi chỉ cần chọn người bạn đó rồi áp điện thoại vào tai, máy sẽ lập tức gọi điện cho người đã chọn mà không cần phải sử dụng thêm một thao tác nào. Đó quả là một điều rất thuận lợi cho những ai không rảnh tay.

Trở ra “Thư mục riêng”, tôi xem thử một vài tấm hình thì không thể phân biệt được đây là ảnh hay là thật vì chúng vô cùng đẹp và sống động, chất lượng video thì khỏi phải bàn cãi, mượt mà như thể xem ở TV Full HD. Tôi vô cùng thán phục công ty Samsung đã phát minh ra một “siêu phẩm của vũ trụ” như thế này.

Mãi mê khám phá đến nỗi mẹ tôi gọi xuống ăn cơm mà tôi quên béng đi mất. Nhưng “Cho dù giờ ăn tao vẫn không tha cho mày đâu S III ạ!”. Lững thững bước xuống nhà, vào chơi một số game có sẵn trong máy, tôi say sưa đến mức buông cả bát đũa lúc nào không hay khiến bố tôi nhắc lên nhắc xuống mãi bữa ăn mới kết thúc. Vào lại phòng của mình, tò mò vào trình duyệt web thì thật bất ngờ lướt còn nhanh hơn cả máy tính, tải trang nhanh, zoom không vỡ chữ, xem video online vi vu, mượt mà làm cho tôi sướng điên lên tự hỏi “Vì sao bây giờ mình mới cầm trên tay chiếc điện thoại trên cả tuyệt vời như vậy!”. Tôi quả là lạc hậu phải không các bạn.

Thêm một tính năng mà tôi đươc biết nữa là máy có thể theo dõi chuyển động mắt của mình, khi nhắm mắt, màn hình sẽ tự động tắt để tiết kiệm pin cho chúng ta. Điều đó quả rất hữu ích vì tôi có tật xem phim hay ngủ quên lắm. Cơn buồn ngủ cũng vừa ập đến và tôi cũng quyết định sạc pin cho máy vì lượng pin tôi sử sụng cũng đã gần cạn sạch.

Kể từ lúc ấy tôi cũng nhận ra rằng mình đã có thêm một người bạn, tuy không thể chia sẽ với tôi trọn vẹn niềm vui, nỗi buồn, nhưng nó có thể giúp tôi rất nhiều, rất nhiều những công việc khác, đặc biệt là về mặt học tập và giải trí. Những ngày tiếp theo đó, tôi cũng khám phá thêm nhiều điều thú vị về người bạn mới của mình Samsung Galaxy S III.

Cuối bài viết, tôi xin chân thành cám ơn hãng điện thoại nỗi tiếng số một thế giới Samsung đã tạo ra một siêu phẩm Galaxy S III mà trong mắt tôi và nhiều người khác nó là điện thoại tốt nhất trong các điện thoại tốt.

Tiếp theo, tôi xin gửi lời cám ơn tới báo VnExpress, ban tổ chức cùng toàn thể các nhà tài trợ đã tổ chức một sự kiện, một sân chơi lý thú, bổ ích để mọi người có thể nói lên cảm xúc riêng của mình.

Và cuối cùng, tôi xin chân thành cám ơn tất cả bạn đọc đã bỏ ra chút ít thời gian của mình để đọc bài viết của tôi. Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các bạn.

Chân thành cám ơn.

Phạm Tấn Thiện Đức