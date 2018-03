Tôi - 19 tuổi. Một cậu sinh viên khoa thiết kế nội thất đang theo học Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Có thể nói trong tôi luôn luôn tồn tại những niềm đam mê. Ngoài vẽ ra có lẽ một trong những đam mê lớn nhất đối với tôi đó là những sản phẩm công nghệ. Có rất nhiều thương hiệu smartphone đang được tín nhiệm trên thị trường như HTC, Nokia, Apple... Nhưng có lẽ đối với thôi chiếc điện thoại của Samsung - Galaxy Note lại chính là niềm đam mê, thích thú. Và tất nhiên hành trình tới với nó cũng không hề dễ dàng như tôi tưởng...

Có lẽ mọi thứ nên bắt đầu từ năm 2007, tôi khi ấy mới chỉ là một cậu học sinh lớp 10 thôi. Khi ấy với tôi. Một chiếc điện thoại Nokia 1200 thôi cũng đã là quá xa xỉ rồi. Nhà tôi khi ấy không khấm khá như bây giờ. Đi học trên lớp bạn bè ai cũng Sony Ericson, Nokia 5300.... Thấy thật ghen tị làm sao. Và cái ngày mà thời đại của những chiếc điện thoại thay đổi đó là khi Apple cho ra mắt chiếc iPhone đầu tiên. Khi ấy, iPhone giống như một canh bạc mạo hiểm của Apple vậy. Bởi một hãng chuyên sản xuất các thiết bị máy tính, laptop, máy nghe nhạc cao cấp lại chuyển sang một hướng đi mới. Nhưng lạ kỳ thay nó đã trở thành một hướng đi tiên phong để cho các hãng khác cùng sáng tạo ra một loạt những chiếc smartphone ngày càng khủng. Có thể nói, điện thoại ngày xưa chỉ có nghe gọi, nhắn tin, truy cập WAP. Còn kể từ khi smartphone ra đời cuộc sống đã thực sự thay đổi: Mạng xã hội ngày càng phổ biến, con người dễ dàng sử dụng các chức năng như check mail, xem phim, nghe nhạc, chơi game hay đọc báo ngay trên chiếc smartphone của mình. Cũng kể từ ngày ấy tôi thay đổi thói quen chơi game của mình. Có thời gian lên mạng là tôi chỉ đọc thông tin về những chiếc smartphone, máy tính, tablet.... Một sản phẩm mới ra mắt tôi lại cảm thấy thích thú và mong muốn sở hữu nó. Nhưng với một học sinh cấp 3 được sở hữu một chiếc điện thoại thôi đã là may mắn lắm rồi nên tôi cũng không dám mơ đến những chiếc smartphone cao cấp như vậy. Dù vậy tôi vẫn luôn yêu thích những món đồ công nghệ, có khi là của Apple , nhưng cũng có lúc là của Samsung... Thế nhưng hiếm có dòng sản phẩm nào khiến cho tôi mê mẩn như dòng Galaxy. Đặc biệt là chiếc Galaxy Note.

Quay trở lại với câu chuyện chính mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, có lẽ khó có một chiếc điện thoại nào có thể làm tôi hạnh phúc và hài lòng hơn Galaxy Note. Được may mắn sở hữu nó. Tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, nó giống như đứa con cưng thì đúng hơn. Luôn được tôi nâng niu giữ gìn cẩn thận. Hành trình tới với nó cũng khá khổ sở. Để nói chiếc điện thoại đầu tiên cũng khó. Vì trước đây tôi từng được sử dụng qua Galaxy Ace. Nhưng sau một lần đi ngoài phố mà tôi đã bị cướp mất chiếc smartphone này. Nó không phải của tôi nên lúc mất tôi đã rất buồn. Cũng kể từ ngày ấy tôi chuyển qua dùng iPhone. Chỉ là chiếc iPhone 3G thôi. Với cấu hình cũ kỹ chạy iOS 4.2.1 nên máy rất chậm. Nhưng mọi chuyện thực sự ập tới khi vào tháng 6/2012, tôi gặp phải một tai nạn khi đang đi xe. Chân tay thương tích còn đầu thì khâu 5 mũi. Thực sự người đã đau rồi nhìn chiếc smartphone hỏng hoàn toàn mà lòng tôi còn buồn hơn. Gần một tuần liền tôi cứ phải ở nhà, không còn smartphone để nghịch lúc buồn. Và tôi lên mạng đọc thông tin về smartphone. Khi ấy Galaxy Note cũng đã ra được hơn nửa năm rồi. Dù thông tin lúc máy mới ra mắt tôi cũng đã có biết qua. Nhưng thời điểm ấy tôi cũng không có tiền, và tôi luôn thấy ngại ngần bởi kích cỡ khổng lồ của em ấy. Thật sự 5,3 inch không phải là con số nhỏ. Nhưng tôi đã trở nên thích Galaxy Note sau khi được nghịch của ông anh rể, sau khi xem các clip trên Youtube. Nhưng có lẽ mẹ tôi đã biết được tôi thích nó hay sao mà vào ngày 13/6/2012, khi tôi về nhà, vào phòng thì có một chiếc hộp được bọc cẩn thận đặt trên bàn, và thật bất ngờ khi xé lớp giấy gói ra thì đó là chiếc Samsung Galaxy Note mà tôi vẫn thích mê. Tôi vui lắm nhưng không dám nói cảm ơn mẹ vì món quà vô cùng đặc biệt này. Vào thời điểm ấy tôi thực sự thích những tính năng mà Galaxy Note đem lại, S-pen với màn hình 5,3 inch giúp tôi dễ dàng phác họa những ý tưởng trong đầu, rồi mọi thứ thực sự tốc độ với chip lõi kép... Và thực sự tôi rất yêu chiếc điện thoại quá khổ phablet này!

Câu chuyện có lẽ cũng chưa dừng lại ở đó bởi lẽ tôi đã quá may mắn. Chắc hẳn mọi người đều biết đến sự kiện "Tri ân sự tín nhiệm" của Samsung. Tôi cũng là một trong số hàng trăm người xếp hàng ở Vincom Hà Nội. Mang trong mình một tình yêu công nghệ, yêu thích dòng Galaxy Note, mang một hi vọng được là một trong 400 người đầu tiên được sở hữu Galaxy Note II. Tôi tham gia vào nhóm xếp hàng của diễn đàn Tinhte. Tôi được gặp rất nhiều con người có chung niềm đam mê với tôi. Tôi chưa từng thấy nhiều người lạ mà có cảm giác như bạn bè quen biết đến vậy, bởi lẽ chúng tôi đến với nhau vì muốn được chia sẻ niềm đam mê nhiệt huyết, muốn được cầm em nó trên tay. Tới từ chiều thứ 7 (7/10), tôi chưa bao giờ đi xếp hàng như thế cả. Thật sự mọi người đã vô cùng tốt bụng khi nhường cho tôi đứng trước dù tôi đến sau một chút, chị gái tôi cũng đến xếp hàng vì cũng muốn được mua sản phẩm Galaxy Note II. Nhưng thật trớ trêu khi sự kiện bị hoãn. Đêm hôm ấy hai chị em ngồi taxi về. Trong lòng tôi buồn lắm, lúc ấy tôi không giấu nổi giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi hụt hẫng và thất vọng lắm. Tôi đã định không tham gia bất kỳ chương trình nào của Samsung nữa, cũng như không sử dụng sản phẩm của Samsung nữa.

Nhưng may thay một niềm hi vọng nữa lại được thắp sáng. Diễn đàn Tinhte có xin được 50 suất bốc thăm trúng mua giảm giá 30%. Từ ý định đổi máy , tôi đã quyết định tham gia bốc. Nếu có được thì mua cũng không sao cả. Hôm bốc thăm ấy nghe tên từng người một, tôi vô cùng hồi hộp, thế rồi 13 người... 39 người. Và chả mấy chốc còn có một người nhưng thất vọng là tên người cuối cùng đó vẫn không phải là tôi . Những người mà tôi quen đều trúng hết. Tôi cũng tủi thân chứ. Đi về trên đường mà mặt nghệt ra, méo xệch, nghĩ rằng hết cơ hội. Nhưng cú điện thoại từ một người anh, đã làm tôi không nản chí. Tôi thầm cảm ơn anh rất nhiều. Tối thứ 6 ngày 12/10 tôi cứ trực trên website cùng với một đứa em tên Quang Anh cũng đam mê Note II như tôi, 5 phút = F5 một lần, đúng là hâm mà. Và cho tới gần sát giờ tôi gọi chị tôi đang ngủ dậy, trực máy tính, tinh thần chiến đấu cao độ. Và... 9h00, Bắt đầu có hiện tượng lag, tôi vào đăng ký đổi, còn chị gái đăng ký mua. 9h1p, chị tôi hét lên và nói trúng một suất mua. Tôi vui mừng không tả mà quên nhiệm vụ chính. Quay trở lại màn hình thì một thông tin khiến tôi thất vọng đó là mã số đã phát hết. Tôi thực sự muốn chia vui cho chị tôi nhưng mình thì không buồn làm sao được. Đi lên Metropole với niềm vui được sở hữu máy. Làm thủ tục thật nhanh chóng. Chả mấy chốc mà hai chị em tôi đã được cầm máy trên tay. Chúng tôi tự hào lắm khi chị tôi là một trong 250 người may mắn ở miền Bắc. Ra về với niềm vui không được trọn vẹn cho lắm. Nhưng khi đi được một quãng đường khá xa về nhà, tôi nhận được điện thoại từ tổng đài viên Samsung. Theo như chị ấy nói là thông tin trên trang web hiển thị sai. Và tôi cũng là một trong 30 người may mắn được đổi lên Note II miễn phí. Về nhà ăn cơm vội vàng rồi check cái mail. Quả thực tôi cũng nhận được mail của Samsung. Tôi cười ra nước mắt, tôi sung sướng lắm. Phi xe như bay lên Metropole lần nữa. Vào làm thủ tục, nhưng anh kỹ thuật viên nói máy tôi bị lỗi cảm ứng nên không đổi được. Tôi xin anh ấy cho tôi được lấy lại máy thử khắc phục lỗi ngay tại đây và nếu được thì mong anh ấy đổi giúp, và may mắn là sau khi Factory Reset thì cái chỗ lỗi cảm ứng đã không còn nữa. Anh ấy nói: "Máy này OK rồi" mà tôi vui sướng quá. Lúc ấy tôi là người thứ 27 đến đổi máy thì phải. Cầm trong tay hộp máy, tôi xin được tự mở Seal. Tay tôi run run. Và đây rồi cái máy của riêng tôi chứ không phải chính chủ là ai cả. Chị nhân viên cài đặt cũng nhận ra tôi hồi sáng hôm đó cũng cài cái máy của chị tôi. Các anh chị nhân viên Samsung chúc mừng hai chị em tôi rối rít. Tôi thấy tự hào vô cùng khi cả hai chị em may mắn được sở hữu Galaxy Note II. Ngày hôm đó đối với tôi có rất nhiều kỷ niệm. Có lẽ để diễn tả được hết thật khó.

Tròn 2 tuần rồi kể từ cái ngày đầu tiên tôi được sử dụng Galaxy Note II. Giờ ra đường tôi luôn nhìn thấy những tấm áp phích, quảng cáo in hình Galaxy Note. Tôi tự nhủ rằng mình thật may mắn khi từng được sở hữu cả hai thế hệ của dòng Galaxy Note. Tôi tin rằng, với chiếc điện thoại 5,5 inch, S-pen thế hệ mới cộng với một loạt cải tiến hoàn toàn mới sẽ khiến tôi có những trải nghiệm hoàn toàn khác về cuộc sống, về cái ngành thiết kế nội thất mà tôi đang học. Có Galaxy Note trong tay tôi thấy cuộc sống như tràn đầy sự sáng tạo, sức mạnh, đam mê trong nó.

Tôi mong rằng câu chuyện mà tôi chia sẻ trên đây sẽ giúp mọi người hiểu phần nào về 2 niềm đam mê trong tôi. Một là đối với hội họa và hai đó là với công nghệ và thật may mắn là một sản phẩm như Galaxy Note sẽ luôn thỏa mãn cả hai đam mê đó trong tôi.

Và cuối cùng điều mà tôi muốn nói ở đây đó là: Tôi yêu Samsung Galaxy Note.

P/S : Trên đây là một số tác phẩm ký họa mà tôi vẽ trên Galaxy Note. Mong mọi người thích nó.

Nguyễn Bá Duy