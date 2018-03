Hơn một năm về trước, khi smartphone đã được sử dụng nhiều trên thế giới, nhưng ở Việt Nam, chúng ta chỉ mới ở trong giai đoạn phổ cập mà giờ đây, nhà nhà smartphone, người người smartphone. Cuối năm 2011 sau khi chính thức chia tay chiếc C3-00 của Nokia, tình yêu đầu tiên của tôi, tôi được mẹ cấp cho số tiền khoảng 7 triệu đồng để mua smartphone. Do lúc đó, tôi vẫn còn rất “gà”, nhìn thằng bạn sử dụng con HTC Hero mà thèm, tôi và bà chị cùng nhau đi mua điện thoại. Cách không xa nhà tôi lắm, một cửa hang Viettel bên đường - đây, chính đây là nơi mà tôi và “em ấy” gặp nhau.

Vào trong cửa hàng, vì cũng là một cửa hàng nhỏ, nên tôi cũng không có nhiều sự lựa chọn cho lắm, ghé qua hàng Nokia, tôi trề môi lắc đầu vì tôi không muốn quay lại kiếp dung điện thoại cơ bản nữa. Đến hàng của LG, chiếc điện thoại đập vào mắt tôi là LG Optimus Black, hỡi ơi, thích lắm cơ, nhưng nhìn lại thì số tiền mình mang theo không đủ, tôi và chị tôi bèn bước đến hàng của Samsung. Đây rồi, Samsung Galaxy S II – điện thoại của năm 2011 - trước mắt tôi. Nhìn em ấy mà tôi thèm chảy nước bọt, bậc dưới đó, là Samsung Galaxy W, lúc này thì em nó có giá 8 triệu đồng, mặc dù rất thích nhưng cũng đành chép miệng. Kế bên đó, “nàng” đứng đó, vẫy tay gọi tôi, dường như “nàng” biết tối nay tôi sẽ rước “nàng” về nhà. Tôi chỉ vào đó và gọi anh bán hàng, còn bà chị thì cũng rất gà mờ, chị hỏi “Samsung dạo này lên lắm hả anh?" - “Ừ", giọng anh bán hàng hớn hở.

Đó là “cuộc gặp” định mệnh, tôi đã biết được “nàng”. Nhưng để chiếm được trái tim “nàng”, tôi tự nhủ với mình là phải biết root máy và up rom, giờ đây tôi đã có thể up rom thành thạo, thoải mái. Nhắc đến đây, cảm xúc chợt ùa về trong tôi, đó là cả một quá trình đấu tranh rất lâu dài, tôi biết nếu thất bại điện thoại của tôi sẽ thành “cục gạch” và tôi biết tôi sẽ không được sử dụng được nữa. Trong khoảng thời gian đó, thời gian tôi lên mạng, tôi dành trọn cho việc tham khảo hướng dẫn root và up rom trên diễn đàn DroidViet và Tinhte. Ai từng trải qua thì mới biết, nhiều lúc tôi phải thốt lên: “Quyết định ơi, sao mà khó quá?”. Nhưng với “tình yêu” to lớn của một tín đồ công nghệ, tôi đã vượt qua tất cả và đã làm chủ hoàn toàn cả thể xác lẫn linh hồn của “nàng”. Đêm đó tôi thức tới 3h và không thể nào ngủ được đến khi đã quá mệt.

Năm 2012, một năm mà sự phát triển của smartphone vượt quá trí tưởng tượng của tôi, tôi biết “nàng” đã lỗi thời. Nhưng do tài chính nên tôi không có cơ hội được nâng cấp lên một điện thoại khác, nhưng tôi vẫn còn yêu nàng lắm. Mong ước lớn nhất của tôi lúc này là tôi có thể rước em S III về, vì tôi biết S III là điểm sáng công nghệ của năm nay, với những cải tiến công nghệ mà các điện thoại khác phải thèm thuồng và theo tôi chất lượng điện thoại của Samsung khá là tốt và điều đó đã được chứng minh không phải nói suông.

Có nói đến mai, cũng không hết chuyện, tôi đành dừng tại đây. Những cảm xúc trong tôi kể lại, tôi cam đoan thật còn hơn máy quay . ^^

Samsung fan…

Đặng Minh Hiếu