Con đường đến với N82

Tôi biết đến dòng N-series của Nokia từ khoảng đầu năm 2007, từ ông bác với chiếc N93, model với kiểu dáng gập giống như một chiếc máy quay phim, và tôi bắt đầu “mê mệt” chúng từ đấy. Tôi luôn quan tâm đến những tin tức về thế giới di động, chỉ qua TV thôi, vì hồi ấy internet chưa phổ biến như bây giờ. Lần lượt những “siêu phẩm” N81, N95 ra đời, nhưng phải đến N82, tôi mới thực sự tìm thấy được chiếc điện thoại làm tôi đam mê. Với những tính năng thời thượng: Wi-Fi, 3G, GPS, bộ vi xử lý mạnh mẽ - những tính năng mà theo tôi đến bây giờ vẫn chưa phải là lỗi thời, cùng với thiết kế Bar khỏe khoắn đã làm tôi mê mẩn. Nhưng đối với một gia đình không lấy làm khá giả gì, với cái giá hơn 10 triệu đồng khi ra mắt, thì đôi với tôi, lúc ấy mới là một học sinh mới bước vào cấp 3, thì đó cũng chỉ là một mong ước xa vời.

Công nghệ thay đổi ngày càng nhanh, cùng với thời gian, nhiều smartphone với cấu hình cao và màn hình cảm ứng ra đời, nhưng không hiểu sao, đối với tôi, N82 vẫn có một sức hút cực kỳ mạnh mẽ đến lạ. Niềm mong ước được sở hữu N82 vẫn âm ỉ cháy, và rồi cơ hội cũng đến.

Còn nhớ đó là cuối năm 2009, đang là đầu lớp 12 của tôi. Năm ấy, một bất ngờ đã đến, tôi được tham gia kỳ thi chọn vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia của tỉnh. Với một thằng học ở một ngôi trường bình thường, thì đó đã là một niềm tự hào lắm. Như để khuyến khích, ba mẹ hứa tặng tôi một chiếc điện thoại nếu vượt qua được kỳ thi. Quá vui sướng, quyết thực hiện mong ước bấy lâu, tôi lao đầu vào học. Nhưng kết quả, tôi thiếu chỉ nửa điểm, nửa điểm mong manh nhưng tôi đã trượt. Thất vọng vì một mơ ước vuột ra khỏi tầm tay, buồn... Vác một bộ mặt đưa đám về nhà báo tin, biết tôi trượt, vậy mà ba mẹ chỉ cười. Ba đưa tôi một chiếc hộp, “đây là món quà dành cho con”. Ngạc nhiên, đứng yên trong giây lát, nhận món quà từ tay ba, và đó là một chiếc N82, vật mà tôi nằm mơ cũng nghĩ đến. Phải nói là sung sướng lắm các bạn ạ, không biết phải cảm ơn ba mẹ biết bao nhiêu. Cho dù chỉ là một chiếc điện thoại cũ mà ba mẹ mua lại từ một người bạn, nhưng đó vẫn là chiếc điện thoại mà tôi đam mê. Từ đó, N82 đã trở thành chiếc điện đầu tiên, smartphone đầu tiên, và cũng là chiếc điện thoại duy nhất đến bây giờ của tôi.

N-series - Cỗ máy giả trí đa phương tiện, kết nối và sẻ chia

Ngay hôm đấy, tôi bắt đầu khám phá các chức năng của N82 với niềm vui sướng khi ước mơ sau 2 năm đã trở thành hiện thực. Hàng giờ liền chỉ mân mê chiếc điện thoại, chụp vài kiểu ảnh, nghịch ngợm, thích thú với khả năng tự xoay màn hình độc đáo (cảm biến chuyển động là một tính năng xa xỉ lúc ấy), hay chỉ là ngắm hiệu ứng nghi nhấn phím đa phương tiện rồi ngồi cười một mình. Kỷ niệm về ngày đầu tiên thật trẻ con và khó quên.

Điểm nổi bật nhất của N82 đối với tôi chính là camera 5MP với đèn Flash Xenon trợ sáng giống như một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp. Mà ai nói chiếc điện thoại này không phải là một model chụp ảnh chuyên nghiệp đâu, 5MP là một độ phân giải “khủng” lúc ấy, giao diện chụp ảnh với hàng loạt chức năng, từ chế độ chụp, chụp hẹn giờ, chụp liên tiếp, tông màu, khung lưới ngắm, đến bù màu trắng, độ bù ánh sáng, độ sắc nét, độ tương phản, ISO… Những ngày đầu tiên tôi chụp mọi thứ có thể, và tôi thực sự ấn tượng với chất lượng hình ảnh của chiếc máy này. Chỉ một từ có thể diễn tả: tuyệt với. Thậm chí, trong các điện thoại Nokia, N82 còn vượt qua cả N85, N95, N96 để trở thành chiếc điện thoại 5MP tốt nhất và chỉ chịu thua N86 với camera 8MP lúc bấy giờ.

Khả năng chụp cận cảnh ấn tượng của Nokia N82 mang đến bức ảnh bông hoa rất thật với đủ các chi tiết và ta có thể thấy được rõ cả bóng râm của hoa do nắng chiếu vào. Ảnh: Phone Arena.

Chân dung một người bạn (tự chụp).

Còn nhớ cuối năm ấy, các nhà mạng bắt đầu triển khai 3G ở Việt Nam. Thích thú vì có thể sử dụng thêm một chức năng hiện đại khác, tôi đăng kí ngay gói cước 3G thử nghiệm của Viettel. Phải nói là tốc độ nhanh hơn rất nhiều, nhờ kết nối 3,5G (HSDPA), tôi có thể xem cả clip trên Youtube mà không bị đứng hình. Lúc ấy chỉ còn vài tháng là đến kỳ thi đại học, ba mẹ muốn tôi tập trung nên chương trình phim buổi tối cũng không được xem. Vậy là tôi đăng kí mobile TV, ngồi trong phòng lén lút xem mà không bị phát hiện. Những trải nghiệm thú vị về một công nghệ tiên tiến: 3G.

Phần mềm trên điện thoại: những cái nhìn đầu tiên và một hoài niềm về hệ điều hành đã chết...

Có lẽ nói về những chi tiết phần cứng là khá nhàm chán và thừa thãi đối với một chiếc điện thoại đã quá nổi tiếng như N82. Cái tôi muốn chia sẻ với các bạn chính là "linh hồn" của chiếc điện thoại hay bất cứ một thiết bị điện tử nào khác: phần mềm.

Sống ở một nơi xa trung tâm, ít có cơ hội tiếp xúc với những chiếc điện thoại đắt tiền nên “hệ điều hành di động” trong mắt một học sinh lớp 12 như tôi lúc ấy là một cái gì đó khá cao xa. Tôi từng có những ý nghĩ khá ngây thơ khi chưa biết gì về Symbian ngoài một cái tên, rằng hệ điều hành này cũng là thứ gì giống như Window trên máy tính vậy. Nói một cách chính xác, tôi cứ nghĩ chiếc điện thoại là một phiên bản thu gọn của máy tính. Và khi sử dụng, tìm hiểu, tôi mới biết là mình đã nhầm. Symbian là một hệ điều hành cho di động, nó khác Window, và một thực tế là virus trên Window cũng không thể chạy được trên điện thoại. Từ khi có máy, tôi mới bắt đầu tìm hiểu về Symbian, và khám phá ra nó là một hệ điều hành tuyệt với. Dù bận bịu việc học hành cho kỳ thi lớn, nhưng tôi vẫn cố gắng dành thời gian lên các diễn đàn để tải game, phần mềm cho chiếc điện thoại thân yêu và tìm hiểu những thủ thuật, tùy biến chiếc điện thoại của mình sao cho “độc” nhất.

Ảnh chụp màn hình

Ảnh chụp màn hình

Nếu bạn là một người từng dùng Symbian hay Windows Mobile thì chắc hẳn không quên được niềm vui sướng khi nghịch phá chiếc điện thoại của mình. Vui, nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Nhớ một lần tự up firmware, máy tính bị "dis" mạng, điện thoại không tài nào mở lên được, toát mồ hôi khi em N82 có nguy cơ trở thành "cục gạch". Chạy ngay ra hiệu, may mà còn cứu được. Những cảm giác ấy, có lẽ sẽ không thể có lần thứ hai.

Nếu Android bây giờ có thuật ngữ “root”, thì Symbian có “hack phone”. Cảm giác bồn chồn đợi từng ngày để đến lượt nhờ lấy cer, key từ các tiền bối trên diễn đàn, rồi niềm vui sướng khi có thể tự do cài phần mềm, hoàn toàn làm chủ chiếc điện thoại của mình. Khi ấy Symbian vẫn là nền tảng di động phổ biến nhất, với vô vàn phần mềm, game được phát triển. Quản lý file mạnh mẽ thì có X-Plore, lướt web thì có Ucweb, Opera Mini, chat Yahoo có Slick, đọc ebook có Mobile Pocket Reader, và những phần mềm giả lập cuộc gọi, bảo mật, hỗ trợ xem phim… Cũng không thể không kể đến N-gage cùng những tựa game vô cùng chất lượng Brother in Arms, Star War, Asphal, The One, Midnight Pool, Sim… Đối với tôi, cho đến tận bây giờ, Symbian vẫn đáp ứng tốt những nhu cầu hằng ngày.

Giờ đây, 4 năm sau thời kỳ hoàng kim của Symbian khi nó chiếm tời 63% thị phần điện thoại thông minh, thì Symbian đã trở thành một hệ điều hành chết, thế chỗ của nó là Android, iOS. Tôi thấy tiếc cho một hệ điều hành có quá nhiều triển vọng lại chịu một số phận "hẩm hiu" như thế. Tất cả đã quá muộn với Symbian, thời cơ để Symbian có thể thay đổi đã ra đi đâu đó trong quá khứ, với việc Nokia tuyên bố hỗ trợ Windows Phone. Symbian được sinh ra để đối đầu với Windows Mobile, chống lại sự độc tài của Microsoft trong những năm đầu thập kỷ trước, chứ không phải là iOS hay Android ngày nay. Và với mục tiêu ban đầu như thế, nó đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình. Một chút hoài niệm, tiếc cho Symbian và N82 của tôi.

Đôi dòng muốn chia sẻ: và cuộc đời là những chuyến đi

Ai cũng có những sở thích riêng của mình, tôi cũng vậy. “Phượt” - cụm từ có lẽ đã không còn xa lại với mọi người, nhất là các bạn trẻ. Tôi luôn tâm niệm rằng cuộc đời là những chuyến đi, tôi muốn dành tuổi trẻ của mình cho thử thách và trải nghiệm. Dù chưa đi nhiều nơi, nhưng tôi đang và sẽ đi, để thấy Tổ quốc ta đẹp thế nào. Hãy cứ làm những gì mình muốn, hãy tận hưởng cuộc đời bằng cách tốt nhất bạn có thể làm được!

Và chiếc điện thoại luôn là vật bất ly thân, để giữ liên lạc với mọi người và để lưu lại những khoảnh khắc cuộc sống, những kỷ niệm của hành trình.

Chùa Bái Đính, một ngày xuân ẩm ướt.

Bình minh với N82 (Sầm Sơn – Thanh Hóa).

Cây chò ngàn năm (Rừng quốc gia Cúc Phương).

Sông nước Tràng An.

Và một người dẫn đương tin cậy…

Niềm đam mê bất tận

Đã 3 năm trôi qua, chiếc N82 của tôi không còn được “long lanh” như xưa, rồi cùng với những bước chuyển mình lớn của công nghệ, chiếc điện thoại này có lẽ đã lỗi thời cùng một hệ điều hành đã chết. Và cho dù sau này, có thể sẽ có những chiếc điện thoại khác, nhưng các bạn biết đấy, cái gì đầu tiên cũng sẽ làm người ta nhớ mãi. Đối với tôi, N82 mãi là một niềm đam mê bất tận.

Yêu em, “cục gạch” yêu quý của tôi.

Cảm ơn Số Hóa cùng nhà tài trợ Samsung đã tổ chức cuộc thi này, một cuộc thi đầy ý nghĩa, để mọi người trên cả nước có thể trao đổi những trải nghiệm, những cảm xúc về chiếc smartphone đầu tiên!

Ngyễn Minh Tùng