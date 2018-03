"Cách đây 3 năm, đó là khoảng thời gian rất khó quên. Sau một thời gian nỗ lực và cố gắng học tập, cuối cùng tôi cũng đã có được một suất học bổng - là lần đầu tiên tôi có cảm giác, mình đã làm ra được một số tiền, tuy ít nhưng do chính sự “lao động” của bản thân mà ra. Tôi rất mừng. Sau đó, kết thúc học kỳ, tôi được học lực giỏi. Không phải nói, bố mẹ tôi rất mừng, có thể nói là mừng ra mặt. Năm đấy là cuối năm 11, nhìn xung quanh bạn bè hầu hết ai cũng đã có một chiếc điện thoại cho riêng mình, và dĩ nhiên, tôi cũng có một khao khát như thế. Dường như bắt được tâm lý của lứa tuổi này và của con trai mình, bố mẹ tôi đã tặng cho tôi một món quà không thể ngờ tới: một chiếc điện thoại Nokia X3 vào ngày 4/12/2009". Tôi đã có chiếc điện thoại đầu tiên trong đời như thế đấy.

Sau đó, tôi có đổi qua khá nhiều điện thoại, tuy nhiên, vì là sinh viên, nên việc sở hữu một smartphone đúng nghĩa (thời đó là Galaxy S, Nokia N8...) thì vẫn là một viễn vông xa vời. Lúc đó tôi thường lên Youtube, và các trang báo mạng để đọc tin về các sản phẩm này, "đập hộp", "đánh giá"... và sau đó là sự "tưởng tượng" về một ngày nào đó mình cũng được sở hữu nó.

Chỉ đến giữa năm 2012 này, sau một quá trình lao động vất vả, để dành và được một phần quà từ người thân, tôi cũng đã có được một số tiền kha khá để có thể sắm cho mình một chiếc smartphone. Tôi hồi hộp, và thường xuyên suy nghĩ. Số tiền này với người khác có thể rất nhỏ, nhưng với tôi - một sinh viên năm 2 - đó là cả một vấn đề. Câu hỏi: "Mình sẽ chọn điện thoại nào?" luôn thường trực trong đầu mình.

Tôi thường xuyên lượn qua các cửa hàng điện thoại để ngắm và xem xét. Hồi đó tôi rất thích chiếc Samsung Galaxy S III và chiếc Nokia Lumia 800 nhất. Ở S III có một cái gì đó sang trọng, và nhìn rất sành điệu. Lumia 800 thì thiết kế đẹp và bền. Nhưng thật sự cả hai nếu mua thì đều hụt tiền... buồn.

Nhưng quả thật, ở đời mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tôi được tặng một phiếu mua hàng giảm giá của Nguyễn Kim, và chỉ là sản phẩm Nokia mà thôi. Thế là với mọi điều kiện, tôi đã chọn chiếc Nokia Lumia 800 - và đây cũng là chiếc smartphone đầu tiên của tôi.

Ngày đầu tiên xài, cảm giác đầu tiên là: "khó xài quá đi". Khó ở đây là vì nó quá lạ với mình, một hệ điều hành với các cách dùng rất mới, có thể gọi là cách tân cũng chả ngoa. Mình phải vật lộn để cài danh bạ, thông tin. "Ôi thằng này cứng đầu thật" là cụm từ tôi hay thốt ra nhất lúc này.

Nhưng tôi chắc chắn với bạn, nếu bạn xài thêm một ngày nữa, bạn lại thốt ra rằng: "không ngờ nó lại dễ thế" cho xem. :)) Vì thật ra, Windows Phone khá là đơn giản, nó khó là vì nó mới, chứ không phải khó là vì nó phức tạp đâu.

Dưới đây là một vài đánh giá cảm nhận của mình về chiếc "smartphone đầu tiên - người bạn Nokia Lumia 800".

Về thiết kế phần cứng:

Nokia Lumia 800 quả là một chiếc điện thoại đẹp và sang trọng. Với một thiết kế nguyên khối với phần vỏ PolyCarbonate cứng cáp chống xước, Lumia 800 đã đem đến cho tôi một sự sung sướng khó tả, lần đầu tiên được cầm trên tay một chiếc smartphone... là smartphone đấy. Tôi hân hoan tột độ, và dành hết quỹ thời gian của mình cho nó, và hầu như là không có lúc nào rời khỏi tay.

Mặt trước của Nokia Lumia 800 là màn hình cảm ứng ClearBlack 3,7 inch dùng công nghệ Amoled (lần đầu tiên mình nghe khái niệm này là trên dòng sản phẩm Galaxy của Samsung. Thật sự ấn tượng!) với độ phân giải chuẩn mà Microsoft đưa ra là 480x800 Với công nghệ ClearBlack độc quyền, chúng ta có thể sử dụng Nokia 800 ngoài trời nắng mà vẫn nhìn rõ chữ. Tôi đã thử so sánh độ sáng trong phòng tối và khi đem ra ngoài sáng thì thấy rằng, độ sáng của màn hình tự động tăng lên dưới ánh nắng gắt, giúp cho mọi chi tiết hiển thị rõ ràng.

Bên dưới là dãy phím cứng bằng nhựa, lần lượt là nút Back, Home, và Search.

Ở đằng sau có một camera 8MP AF cùng đèn flash kép có thể quay được video 720p. Nokia Lumia 800 chụp hình ổn, màu sắc tươi và rõ ràng. Dưới đây là một số ảnh được chụp từ Nokia 800 với nhiều chế độ khác nhau:

Điểm duy nhất tôi không thích ở smartphone là pin chỉ luôn được hơn một ngày. Đúng là... hiện đại thì hại điện. Tuy nhiên, con số hơn một ngày cũng thuộc dạng cao trong giới smartphone này rồi nhỉ?

Về phần mềm của máy:

Màn hình khóa (Lock Screen) của WP7 tương tự như Zune, đó là một tấm ảnh lớn có thể kéo lên để mở khóa. Trên màn hình khóa bao gồm một số hiển thị như thời gian, ngày tháng, những sự kiện sắp đến theo lịch, số lượng tin nhắn chưa đọc, số lượng cuộc gọi nhỡ.

Về cơ bản, có thể nói giao diện Metro UI trên WP7 là giao diện biến hóa nhất từ trước đến nay. Những nét đặc trưng của hệ điều hành WM cũ như Start Menu sổ xuống cùng các hộp chọn, các cửa sổ, danh sách biểu tượng... đã bị xóa sạch và thay bởi một thiết kế khác. Với WP7, bạn chỉ cần nhấn tiếp tục và tiếp tục, đặc điểm này đủ để nói lên tính khác biệt giữa WP7 và các hệ điều hành khác không chỉ riêng WM. Microsoft đã cố gắng phát triển những phương thức mới để điều khiển một thiết bị WP7 khiến nó không giống với những thiết bị khác có mặt trên thị trường.

Cá nhân mình thì mình thích giao diện của hệ điều hành Android hơn, đặc biệt là giao diện Touchwiz của Samsung. Sự tùy biến, đa dạng, màu sắc là yếu tố mình thích. Giao diện Live Tiles của Lumia nó hơi nhàm chán và đơn điệu.

Trên màn hình chủ của Lumia 800, bạn có thể theo dõi các thông tin cập nhật mới ví như tin nhắn, cuộc gọi lỡ, email, cập nhật từ Facebook và các mạng xã hội… Để chuyển đổi giữa các ứng dụng, bạn chỉ cần bấm giữ phím back, nó sẽ mở ra màn hình hiển thị những ứng dụng đang mở, sau đó bạn quét sang phải hoặc trái để chuyển tới những ứng dụng muốn đến. Phiên bản Windows Phone 7.5, còn gọi là Mango, cũng hỗ trợ khả năng chạy đa nhiệm, giúp bạn có thể nghe nhạc nền khi lướt web hoặc soạn email trên Lumia 800.

Một hạn chế đáng kể với người dùng Việt Nam là Windows Phone 7.5 hiện chưa hỗ trợ tiếng Việt. Để giải quyết vấn đề này, Nokia đã bổ sung vào Lumia 800 ứng dụng Viet Keyboard giúp người dùng nhập tiếng Việt. Viet Keyboard hỗ trợ hai kiểu gõ VNI và Telex, cho phép người dùng trực tiếp gửi đoạn nội dung nhập trên ứng dụng lên tin nhắn, các mạng xã hội (như Facebook, Windows Live) và email.

Đây lại là một điểm trừ cho Nokia Lumia. Nếu như dòng điện thoại Iphone chạy iOS, Galaxy của Samsung, One của Htc chạy Android đều viết được tiếng Việt, thì Lumia 800 chạy Windows Phone 7.5 vẫn chưa thể viết được tiếng Việt mà phải dùng phần mềm ngoài can thiệp. Trường hợp này khá là giống với hệ điều hành Windows mà chúng ta đang xài, cũng phải dùng soft Unikey hoặc Vietkey để đánh tiếng Việt vậy. Hi vọng các bản cập nhật sau sẽ có vậy!!

Cấu hình của Nokia Lumia 800 không thuộc dạng cao trên thị trường. Khi mà Samsung Galaxy SIII, Htc One X...dùng lõi tứ, thì Nokia Lumia 800 chỉ với chip 1,4Ghz, RAM 512MB. Tuy nhiên, vì chạy một hệ điều hành nhẹ, do đó tác vụ trên Nokia Lumia 800 rất mượt, hơn hẳn dòng điện thoại cùng cấu hình mà chạy Android ( Sony Xperia Arc S ) Nokia 800 dễ dàng nuốt trôi những game HD với đồ họa đẹp, như Fruit Ninja, Angry Birds, Cut the Rope, Assasin Creed.... mà không gặp một tí trở ngại nào, vô cùng mượt mà.

Tuy nhiên không phải dễ dàng mà cài Games và Apps vào con Lumia 800 cứng đầu này. Tôi đã đọc, nghiên cứu, lân la khắp các diễn đàn công nghệ, và hỏi các anh chị có kinh nghiệm khá là nhiều. Vì căn bản dòng Lumia này chưa có phương pháp Jairbreak hoàn toàn để cài Games và Apps thoải mái như trên điện thoại Android. Nhưng trời cũng không phụ lòng người, cuối cùng cũng có một cách, đó là phương pháp dùng acc dev của Microsoft. "sặc" dùng điện thoại gì mà khó như gì luôn, làm tùm lum mới cài được. Nhưng chỉ được tổng cộng 10 Games thôi các bạn. Lúc đầu tôi thấy chán kinh khủng, nhưng dần dà thì chơi cũng chán, mình chợt nghiệm ra cài cho nhiều cứ dùng không bao nhiêu cả :))

Vậy đấy, Nokia Lumia 800 là smartphone đầu tiên của tôi. Ở đời thì không có gì hoàn hảo, do đó tôi vẫn chấp nhận được Lumia 800. Trước giờ tôi chưa được xài một con điện thoại chạy Android nào, vọc thì có, chứ thực xài thì chưa. Dòng điện thoại Galaxy của Samsung là một dòng điện thoại tốt, nhưng thật sự hiện tại SIII, hay Note II, vẫn ngoài tầm với của tôi. Tôi hi vọng một ngày nào đó có thể được thử sức với điện thoại Android, lúc đó mới thật sự đánh giá được, Windows Phone, hay Android, mới là bến đỗ cuối cùng của mình.

Tham gia Event này cũng là một cách để học hỏi, cũng như tìm cho mình một sự may mắn. Cuối cùng, xin chúc cho Event thành công, chúc cho mọi người sẽ may mắn, chúc cho tôi, may mắn hơn một xíu, được xài dòng điện thoại Galaxy cấp cao của Samsung.

Và cũng cảm ơn Công ty điện tử Samsung Việt Nam đã tài trợ cho cuộc thi.

lê khang