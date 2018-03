Niềm đam mê ... Vâng, tôi nhấn mạnh về "Niềm đam mê". Sở dĩ tôi nhấn mạnh niềm đam mê vì từ khi còn là một chú nhóc, tôi đã không thể làm ngơ trước chiếc điện thoại Nokia N95 của bố. Và mỗi khi thấy bố rảnh rỗi không dùng máy là tôi lại mượn để ngắm, nghịch các tính năng, chơi một số Game và nhất là chụp ảnh trên chiếc điện thoại Nokia N95 của bố tôi rất thích, vì camera 5 megapixel chụp rất nét vào thời điểm đó. Lúc đấy, nó là chiếc điện thoại hoành tráng nhất mà tôi từng thấy, tất cả có trong một chiếc điện thoại nhỏ bé, nhiều khi tôi còn hỏi bố: "Cục nhựa có gương soi này để làm gì thế bố" (đấy là lần đầu tiên tôi thấy bố cầm trên tay và bấm bấm cái gì đó).

Thời gian cứ thế trôi đi, thi thoảng tôi vẫn mượn máy của bố để nghịch, khám phá hệ điều hành trên máy kết hợp Internet. Tìm hiểu qua thời gian tôi cũng đã giúp bố rất nhiều khi máy chạy chậm, bị đơ, hay nâng cấp FW (Firmware) mỗi khi Nokia ra phiên bản mới. Mỗi khi vào Internet thì điều đầu tiên là tôi vào các trang web công nghệ thông tin để tìm hiểu về công nghệ và các diễn đàn công nghệ.

Đến khi tôi học xong THPT, sắp thi vào Đại học thì bố nói với tôi: "Nếu con thi đỗ vào Đại học thì bố cho con chọn một chiếc điện thoại". Từ câu nói của bố tôi vui mừng khôn xiết khi niềm mơ ước được sử dụng một chiếc điện thoại của riêng mình đã đến. Tôi đã cố gắng và cuối cùng cũng thi đỗ Đại học.

Và giờ là lúc bố cho tiền để mua chiếc smartphone đầu tiên của mình. Hồi đó là tháng 8/2008, khi Nokia ra mắt chiếc smartphone 5320 XpressMusic thuộc dòng nghe nhạc nổi tiếng của Nokia. Khi mới giới thiệu ra thị trường thì tôi đã thích ngay em nó, thiết kế rất cá tính và đẹp mắt, tích hợp đầy đủ tính năng vào trong một thân hình nhỏ bé, kết hợp thương hiệu XpressMusic đã tạo nên smartphone 5320 XpressMusic với hệ điều hành là Symbian S60 3rd V9.3. Máy ra mắt với hai tông màu chủ đạo là đen viền xanh và đen viền đỏ.

Tôi cũng lên các diễn đàn công nghệ hỏi các bạn trên đó nên chọn màu nào. Người nói chọn đen xanh, người nói chọn đen đỏ... Cuối cùng, tôi đã quyết định chọn màu đen đỏ cho em nó.

Hôm sau là một ngày đẹp trời, bố cho tôi tiền để lên thành phố Hải Dương mua máy (tâm trạng lâng lâng vì biết một điều quan trọng sắp xảy đến với mình). Nhà tôi ở quê, muốn lên Hải Dương phải đi tầm 20 km. Tuy là rất xa nhưng vì "Niềm đam mê công nghệ". Đúng 8h, tôi lên xe phóng thẳng đi Hải Dương, tâm trạng đã hồi hộp rồi lên khi trên đường đi các chú cảnh sát tuýt còi người khác mà mình cứ tưởng tuýt còi mình (vì đang nghĩ không biết khi cầm trên tay chiếc smartphone đầu tiên nó nhu thế nào). Mình cố bình tĩnh rùi phóng xe đi tiếp thẳng đến cửa hàng Anh Đào Mobile ở Hải Dương.

Đèn đỏ, dừng lại thôi... Qua đèn đỏ này còn 200m... 100m nữa... Sắp đến rồi (đến đèn đỏ mình định vượt qua nhưng tự nhiên thấy chú cảnh sát đứng bên kia đường nên thôi, vì chỉ còn cách 200m nữa là đc cầm em nó trên tay nên hồi hộp quá).

… Và tới rồi, Anh Đào Mobile đã hiện ra trước mắt. Tôi dựng xe vào nơi quy định và nói chuyện một chút với chú bảo vệ, rồi đi vào trong cửa hàng và tiến thẳng vào quầy Nokia mà không nhìn bất cứ quầy nào khác.

Vào đến nơi, tôi đứng ngẩn ra ngắm em nó, chị nhân viên hỏi tôi:

"Em muốn xem mày nào", lúc đó tôi đứng thần ra không nghe thấy tiếng chị nói (vì đang chăm chú ngắm em nó).

Chị hỏi lại đến câu thứ ba tôi mới biết và nói:

"Sorry chị, tại em đang ngắm nó (5320 XM), em nó đẹp quá!"

Chị ấy cười và lấy máy ra đưa cho mình xem và cầm trên tay. Ôi trời, quả thật cầm trên tay “mê ly” hơn nhiều so với trên mấy trang web (các bạn công nhận điều này với tôi chứ).

Cầm điện thoại trên tay tôi xoay sang trái ngắm rùi lại xoay sang phải ngắm, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. Sau một hồi ngắm nghía, tôi từ từ ấn nút nguồn và mở máy xem tính năng và giao diện bên trong. Màn hình của máy tuy chỉ có 2 inch nhưng tới 16 triệu màu cho hình ảnh rất sắc nét, camera chỉ 2 megapixel nhưng cho ảnh chụp rất tốt, hơn các điện thoại Samsung hay Sony mà bạn mình đang dùng, kết hợp flash kép cho ảnh chụp thiếu sáng rất khá.

Sau tầm 30 phút test máy tại cửa hàng, tôi đã mua em nó. Tôi bảo chị nhân viên đóng hộp lại cho mình rùi ra quầy thu ngân làm thủ tục rùi đi ra, ra đến nơi lấy xe lại trò chuyện với chú bảo vệ một lúc rùi đi về nhà.

Về đến nhà, bố hỏi có thích không. Tôi không nói được cầu nào ngoài ba từ "cảm ơn bố" và còn tiền thừa tôi đưa cho bố.

Tôi coi lại mẫu hộp đựng máy, quả thật hồi đó sao Nokia làm hộp to thế, to ngang với hộp N95 của bố, so với các loại hộp bây giờ phải to hơn 2 lần ấy chứ. Nhưng không sao, đã mua rùi là phải dùng ngay. Lắp pin vào và ấn nút nguồn. Nokia có tính rất riêng đó là bộ nhạc chuông và khởi động cũng như tắt máy rất phong cách. Màn sáng lên là có 2 bàn tay bắt nhau, một lớn một bé và chữ Nokia.

Sau đó là đoạn nhạc khởi động: Tính... tinh ... tình... tình... tinh...

Tôi ngồi ngay vào chiếc PC để tham khảo các diễn đàn về các mẹo vặt dùng máy. Hồi đó rộ lên dùng smartphone là phải hack. Hack... Hack điện thoại là cái gì thì tôi cũng mù tịt. Sau nhiều lần tham khảo các diễn đàn và hai diễn đàn tôi vào nhiều nhất là Pdaviet và Symbianvn, tôi đã biết hack máy để cài ứng dụng bên thứ ba tốt hơn mà không báo lỗi "chứng chỉ không hợp lệ". Sau một thời gian vọc em nó, tôi bắt đầu tới phần khó khăn hơn là Cook Rom cho em nó. Bước đầu tôi rất gà, không biết cook rom là cái gì cả nhưng với niềm đam mê công nghệ và tình yêu với điện thoại, tôi đã tìm hiểu mất gần một tuần để có thể tự mình làm ra một bản Rom cook đầu tiên cho em nó, dùng rất hay và không có lỗi gì trong quá trình sử dụng nên tôi đã up lên forum cho các bạn cùng sử dụng và đánh giá để bản cook sau tốt hơn.

Cũng từ đó tình yêu và đam mê với công nghệ vẫn còn theo tôi đến tận ngày nay. Tôi cũng đã từng cook rom cho Android, Rom cho IOS và rom cho Belle OS. Nhiều bạn đã alo cho tôi để đặt cook rom theo phong cách riêng của họ nhưng tôi nói "mình làm rom vì tình yêu và niềm đam mê công nghệ chứ không tính kiếm tiền. Bạn cứ nói rom theo ý thích của bạn như thế nào mình sẽ làm giúp". Trải qua nhiều OS khác nhau nhưng tôi vẫn thích Nokia với symbian thửa nhỏ, đã thích nên giờ tuy không còn dùng 5320 XpressMusic nữa nhưng tôi sẽ và vẫn dùng Nokia. Và bây giờ, tôi đang dùng em N8 và cũng đã làm riêng một bản Rom cook phong cách cho riêng mình.

Điều cuối cùng tôi muốn nói, cảm ơn Số Hóa và Samsung đã tổ chức cuộc thi rất ý nghĩa này. Cuộc thi làm cho tôi hồi tưởng lại những xúc cảm hồi xưa khi được sở hữu chiếc smartphone đầu tiên. Mặc dù không còn dùng em nó (5320 XpressMusic) nữa nhưng tôi vẫn dùng Nokia và N8 là smartphone hiện tại của tôi. Những ấn tượng về Nokia 5320 XpressMusic không bao giờ phai mờ trong tầm trí tôi. Một lần nữa xin cảm ơn ban tổ chức rất nhiều.

Hoàng Hữu Phong