Điện thoại là phương tiện liên lạc không thể thiếu của tôi cũng như mọi người. Nhưng cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, cùng với nhu cầu của con người ngày càng cao thì những tính năng như nghe, gọi, nhắn tin, nghe nhạc, radio của những chiếc điện thoại thông thường không đủ để đáp ứng nhu cầu của của con người hiện nay. Chính vì vậy smartphone ra đời, những chiếc điện thoại chạy hệ điều hành Symbian của Nokia là những chiếc smartphone từng vang bóng một thời. Trong đó, Nokia 5233 là chiếc smartphone đầu tiên mà tôi có được từ những đồng tiền mà tôi dành dụm từ rất lâu mới có được.

So về thiết kế và các trang bị, Nokia 5233 không khác gì bản 5230 đang có mặt trên thị trường. Tuy nhiên, máy bị rút đi hai trang bị là GPS và 3G. Nokia 5233 được xem là chiếc điện thoại màn hình cảm ứng rẻ nhất của Nokia, ngang bằng với nhiều mẫu điện thoại cảm ứng như Cookie của LG hay Corby từ Samsung. Đáng chú ý, 5233 là chiếc smartphone, chạy trên hệ điều hành Symbian S60 phiên bản 5 như N97, 5800 XpressMusic. Máy có màn hình cảm ứng điện trở rộng 3,2 inch, độ phân giải 360 x 640 pixel. Máy tích hợp kết nối GPRS/EDGE, Bluetooth với A2DP, vi xử lý ARM 11 434 MHz, camera 2 Megapixel, hỗ trợ chơi nhạc và các tính năng giải trí cơ bản khác.

Tuy là smartphone giá rẻ nhất của Nokia lúc bấy giờ, nhưng sau một thời gian sử dụng tôi cảm thấy nó xứng đáng hơn so với mức giá của nó. Các chức năng nghe, gọi, nhắn tin khá tốt, máy nghe nhạc cũng rất hay. Máy có màu đen, thiết kế của máy cầm khá chắc tay. Tuy chỉ có kết nối 2G, không GPS và 3G nhưng lướt web cũng khá nhanh và mượt so với các sản phẩm cùng loại. Bên cạnh đó, ứng dụng Google Map chạy tốt, xác định vị trí tương đối chính xác. Do có màn hình cảm ứng rộng và nhạy nên việc nhắn tin rất thuận tiện. Điều đặc biệt là camera 2 Megapixel của máy cho chất lượng ảnh rất tốt, màn hình hiển thị 16 triệu màu nên ảnh hiển thị rõ và đẹp. Ngoài ra, chúng ta có thể tải nhiều ứng dụng hữu ích trên Nokia Store về máy như: Zing me, Zing MP3, Yahoo, Gmail... Nhưng nhược điểm là không thể tải những ứng dụng có lưu lượng lớn bởi nó sẽ tốn tiền mạng rất nhiều do chỉ có 2G, không có Wi-Fi. Tôi không thích chơi game nên cũng không cài nhiều, chỉ cài những game như Angry birds, bắn trứng để giải trí.

Không những thế, chiếc smartphone này đã cùng tôi trải qua biết bao những kỷ niệm vui lẫn buồn, cùng gắn bó với tôi qua bao cuộc vui, chuyến tham quan vui chơi của tuổi học trò, giúp tôi ghi lại những khoảnh khắc đẹp bất chợt hiện ra trước mắt.

Lời động viên chân tình của người thầy.

Những khoảnh khắc đẹp cùng với bạn bè.

Những nụ cười hồn nhiên...

... đáng yêu và ngây thơ.

Những cảnh đẹp...

...giữa lòng TP.Hồ Chí Minh.

Bài học thú vị...

Vẻ đẹp thanh bình của Ao Bà Om (Trà Vinh).

Đặc sản trái cây vùng sông nước

Tất cả những bức ảnh trên được tôi ghi lại bằng điện thoại Nokia 5233 của mình. Chính những bức ảnh này đã và đang lưu giữ lại những kỷ niệm không thể nào quên, hay nói cách khác chiếc smartphone này đã cùng tôi gắn bó và trải qua những khoảnh khắc đẹp đó. Nhờ nó mà những khoảnh khắc đẹp của tôi luôn được lưu giữ, giúp tôi trao đổi liên lạc với mọi người, là phương tiện giải trí đa năng, nó và tôi như hai người bạn.

Nguyen freshwind