Hôm ấy...

Một ngày trời mưa tuôn

Anh cuộn mình trong căn phòng ấm áp

Bên chiếc laptop, ngồi giết thời gian

Sao lòng cứ thấy buồn buồn chán chán.

Và rồi, khi anh vào trang Số Hóa

Bỗng thấy em...

Em là ai mà sao em đẹp quá

Anh tò mò tìm hiểu xem sao.

Em, một cô gái vẻ ngoài nhẹ nhàng đáng yêu

Nhưng có trái tim không hề yếu đuối

Em làm anh như chìm trong mê muội

Quyết tâm rằng phải có được em!

Nhưng...

Có được em đâu phải điều dễ dàng

Anh, một chàng sinh viên không hề dư giả

Em là cô nàng lộng lẫy danh giá

Anh đành ngậm ngùi: "Chờ anh nhé em yêu".

Rồi từng ngày anh tiết kiệm tiền tiêu

Mì tôm rồi mì tôm, anh phát ngán

Thân hình anh hình như hao gầy nhiều

Nhưng anh thề anh sẽ không chán nản.

Từng ngày anh vẫn qua con đường quen

Thầm liếc trộm em, nằm trong tủ kính

Nghĩ đến cái ngày anh có được em

Anh lại bước tiếp, mỉm cười một mình.

Ngày ấy đã đến, lại một ngày mưa

Nhưng trong anh niềm vui đang tỏa nắng

Anh lên xe, một mạch anh đi thẳng

Con đường ấy hôm nay sao khác mọi ngày.

Ôi, em kia rồi, vẫn vẻ yêu kiều đó

Anh "rước" em về không một chút đắn đo

Từng hạt mưa tạt vào mặt tê rát

Nhưng đôi môi anh vừa hát vừa cười.

Về đến nhà, anh ngắm em thật kỹ

Từng đường cong được trau chuốt tỉ mỉ

Làn da trắng có vè đẹp lạ kỳ

Em mỏng, xinh xắn nhưng thật "sexy"

Em còn đẹp hơn những gì người ta vẫn nói!

Rồi những đêm anh thức trọn cùng em

Khám phá xem điều tuyệt vời em có

Từng hình ảnh lướt nhẹ như làn gió

Xua tan trong anh hết mọi âu lo.

Em hát hay tựa như những lời ru

Đưa anh nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ

Để sớm mai mặt trời ló dạng

Em đánh thức anh khe khẽ nhẹ nhàng.

Ngày chưa em chắc anh còn ngủ nướng

Giờ chiếc giường chẳng thể níu nổi anh

Anh muốn cảm nhận giây phút bên em hạnh phúc

Và thế giới tuyệt đẹp xung quanh.

Có những lần anh đến miền đất lạ

Em chính là người dẫn lối chỉ đường

Những khoảnh khắc bên người anh yêu thương

Em giữ lại chân thực và sống động.

Và anh bỗng giật mình khi thấy rằng

Cuộc sống anh xưa kia thật nhàm chán

Em là mưa cho tâm hồn khô hạn

Mang cả thế giới trong bàn tay anh.

Có kẻ nói anh lãng phí thời gian

Suốt ngày bên em mà không biết chán

Nhưng mọi người đau có biết một điều

Nhờ có em anh thêm yêu cuộc sống.

Cho đến một ngày...

Sau một ngày dài anh thấy mệt mỏi

Chen đôi chân trên chuyến xe về nhà

Rồi anh lả đi lúc nào không biết

Xe dừng, anh tỉnh, bước xuống vội vã.

Anh chợt hoảng hốt chẳng thấy em đâu

Anh lục lọi mọi ký ức trong đầu

Lúc nãy em còn nằm trong túi áo...

Anh muốn đuổi theo chiếc xe buýt đó

Nhưng nó đã xa, nhìn còn chẳng rõ.

Anh muốn nổ tung, anh muốn thét gào

Nếu biết kẻ nào cướp mất em yêu

Hắn sẽ phải đón nhận điều không hề tốt đẹp!

Nhưng tất cả cũng là lỗi do anh

Do anh thờ ơ, do anh không cẩn thận

Anh đúng là thằng khờ!

Thôi chúc em hạnh phúc bên người mới

Hạnh phúc như anh và em đã từng.

Trong đầu anh cứ in mãi bóng hình

Người con gái xinh đẹp và thông minh

Nhưng giờ em đã chẳng còn bên mình

Anh tập làm quen với sự buồn chán.

Giờ đây...

Anh đã có "một người con gái" khác

Nhưng chẳng thể cho anh cái cảm giác

Như em đã đem lại cho anh.

Khi anh ngồi đây, viết những dòng này

Bao cảm xúc cứ ùa về, tuôn chảy

Mong gặp lại em, dù chỉ một ngày...

Và anh chợt nhớ đến một câu

Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp

Nhưng cũng chẳng kéo dải lâu...

Nhớ em lắm, Galaxy S II ạ.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Dương Quốc Chung