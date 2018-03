Thời đại smartphone là nằm vào thế kỷ 21, chứ không còn ở thế kỷ 19 hay 20, khi mà từng món đồ từ rẻ đến xa xỉ đều thuộc từng lớp đối tượng khác nhau trong xã hội.

Thời đại này bạn có tiền thì bạn có quyền mua bất kỳ thứ gì mình muốn mà không sợ sự soi mói của xã hội. Tại sao bạn phải "bắt buộc" người dùng iPhone (từ đây xin lấy iPhone đại diện cho cả iOS) phải biết "vọc", phải biết sync qua iTunes, phải biết các chức năng khác của nó ngoài ba thứ chính là nghe, gọi và SMS? Tôi có tiền chẳng lẽ tôi không thể mua iPhone dùng? Hoặc tôi mới lần đầu tiên chuyển qua dùng smartphone và tôi cũng không biết gì về thế giới smartphone, vậy tôi cũng không có quyền dùng iPhone? Bạn bỏ thời gian hàng tháng lê la trên Internet để tìm hiểu về smartphone để rồi không cho phép những ai không biết gì về nó mua iPhone chỉ để nghe gọi? Bạn nghĩ gần 200 triệu smartphone chạy Android đều do người am hiểu công nghệ sử dụng? Đồ công nghệ không bắt buộc bạn phải am hiểu về nó mới được dùng, giống như việc một ông chủ không có bằng lái xe vẫn có thể mua chiếc Phantom về và chỉ ngồi phía sau để thưởng thức nó.

Tôi đã xem lại video giới thiệu iPhone ra đời của Steve Jobs năm 2007, khi đó ông nhấn mạnh Apple làm iPhone với mục đích biến nó dễ dùng nhất trong sự phức tạp, rối rắm của smartphone lúc bấy giờ. iPhone đã hơn 4 năm tuổi và chúng ta thấy giao diện cùng cách sử dụng của nó không thay đổi nhiều cho tới iOS 5. Và nếu ai đang dùng iPhone từ 2 năm trở lên sẽ thấy rằng bạn thật sự không cần quá nhiều chức năng trong đó. Hằng ngày, bạn chỉ dùng vài cái chính trong đó như nghe gọi (gồm facetime), SMS, photo và camera, nghe nhạc, Internet, video (gần như là chức năng ít dùng nhất trên iPhone), còn những thứ khác có lẽ cả năm hay vài tháng bạn mới rớ tới nó một vài lần. Khi nghe Apple quảng cáo thêm vô vài chục đến cả trăm chức năng mới vào iOS thì ai cũng ham, nhưng thực tế khi sử dụng thì một bộ phận rất nhiều người dùng bình thường chả ai ham muốn mà vọc vạch hàng ngày để tìm hiểu nó, trừ một bộ phận nhỏ là các nhà phát triển và các bạn thích vọc vạch. Bởi Apple đã hướng người dùng iPhone sử dụng smartphone theo một cách khác.

Thế giới công nghệ của smartphone và tablet ngày nay không đủ đắt tiền để bạn có thể cho rằng ai sở hữu iPhone hay Android là giàu hay nghèo. Nếu nhìn vào công nghệ của âm thanh, hình ảnh, xe hơi, thời trang, đồng hồ... thì giá trị của smartphone hay tablet quá rẻ, quá bèo mà ai cũng có thể sở hữu nó, trừ khi bạn thật sự rất nghèo thì không nói. Vì vậy, iPhone chưa đủ trình độ để bạn "thể hiện đẳng cấp khi cầm trên tay" đâu, bởi giá trị của nó chỉ tương đương với những smartphone cùng cấp khác thôi. Chỉ có sự ổn định và thương hiệu Apple là nhỉnh cùng độ "hot" là hơn so với hãng khác. Chỉ khi nào bạn lái chiếc Lamborghini, đeo trên tay đồng hồ Patek chẳng hạn thì bạn có nói "những cái này thể hiện đẳng cấp của tôi" thì không ai dám nói gì vì quả thật đó là những thứ không phải ai cả đời có thể sở hữu chúng. Nó không phải là cái máy dành cho bạn săm soi hàng giờ, không phải thứ để bạn có thể vọc vạch trong đó, bởi mọi thứ đều đơn giản hóa, tự động hóa. Do đó, ngoài chức năng cơ bản vốn có của một cái phone, thì bạn chỉ dành một ít thời gian chơi game, nghe nhạc và dùng app khi cần là rớ tới iPhone. Điều này nhắc nhở bạn rằng cái "cục sắt" bạn đang cầm trên tay vẫn là cái phone, dùng để liên lạc với người khác là mục đích muôn thuở vốn có của nó. Không nên suốt ngày cầm nó, mày mò suốt mà phí thời gian vốn có để giao tiếp với bạn bè, người thân. Còn mấy thứ khác chỉ dành cho những ai có đam mê riêng và hoàn toàn rảnh rỗi để tìm hiểu mọi thứ trên cái smartphone.

Tran Van Huy