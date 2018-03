Đến thời điểm này, đã có 3 chiếc Ultrabook được đưa ra thị trường. Đó là Aspire S3 của Acer, và Zenbook UX21, UX31 cùng của Asus. Cả 3 laptop này đều đã được bán tại Việt Nam.

Xét về giá, tại Việt Nam Aspire S3 rẻ nhất, gần 20 triệu đồng. UX21 gần 27 triệu, trong khi UX31 có giá gần 30 triệu. Nhìn chung, UX31 rẻ hơn Macbook Air có cấu hình tương đương của Apple khoảng 5 triệu đối với hàng phân phối chính hãng, và khoảng 2 triệu đối với hàng do các cửa hàng tự nhập.

Nếu nhìn trên thị trường thế giới, Aspire S3 có giá 899 USD. UX31 đắt hơn 200 USD, ở mức 1.099 USD. Macbook Air lại đắt hơn 200 USD nữa, có giá 1.299 USD.

Nếu chỉ xét về giá, Aspire S3 là Ultrabook hấp dẫn nhất nhưng liệu nó có thực sự đáng tiền?

Acer Aspire S3 rất mỏng và nhẹ.

Xét về thiết kế, S3 hấp dẫn, mỏng (phần dày nhất dưới 1,5cm) và nhẹ (chỉ 1,36kg). Máy có một phần vỏ bằng nhôm, mát và hoạt động rất nhanh khi bật từ chế độ sleep. Những thông tin này nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng quả thực Aspire S3 còn hạn chế so với các sản phẩm cạnh tranh.

Đầu tiên, nó được trang bị một ổ SSD dung lượng 128GB. Tuy nhiên ổ này không có tác dụng lưu và chạy phần mềm, hay hỗ trợ khởi động máy nhanh hơn. Do vậy, dù khởi động từ chế độ sleep rất nhanh, Aspire S3 khởi động khá chậm, với thời gian tới hơn 1 phút (theo đánh giá của LaptopMag). Còn các phần mềm hay hệ điều hành phải sử dụng một ổ cứng cơ (HDD) với tốc độ 5.400 vòng/phút, tức là chỉ là loại phổ thông và hiệu năng không cao. Cùng với CPU yếu hơn so với UX31 và Macbook Air, không khó hiểu khi hiệu năng hệ thống qua các phép benchmark và thử nghiệm thực tế của S3 kém các đối thủ cạnh tranh.

Nhiều điểm khác của S3 cũng khiến nó mất điểm: là cỗ máy tầm trung – cao cấp mà không có kết nối USB 3.0, màn hình độ phân giải thấp hơn các đối thủ (1.366 x 768 pixel, trong khi UX31 có độ phân giải 1.600 x 900 pixel, còn MacBook Air là 1.440 x 900 pixel), thời gian sử dụng pin cũng kém hơn nhiều (chỉ hơn 4 giờ, trong khi các đối thủ đều xấp xỉ hoặc hơn 6 giờ).

Có thể nói Aspire S3 có thể được yêu thích với kiểu dáng mỏng nhẹ, cấu hình khá tốt, và đặc biệt là giá rẻ hơn các đối thủ cạnh tranh. Nhưng để trở thành một sản phẩm “đáng mơ ước” như Intel từng mô tả thì có lẽ là khó.

Zenbook UX31 của Asus có bộ vỏ làm hoàn toàn từ nhôm.

Chiếc laptop thứ hai phải xét đến là Zenbook UX31 của Asus. Không như Aspire S3 chỉ có nắp trên là làm từ nhôm, UX31 có bộ vỏ làm hoàn toàn từ nhôm. Thiết kế của nó cũng được đánh giá khá cao (và rất tiếc, khá giống Macbook Air). Xét về tất cả các thông số, nó đều vượt trội hơn so với Aspire S3.

Về cấu hình, UX31 có cấu hình tương đương với Macbook Air, và cũng được trang bị một ổ SSD dung lượng 128GB với chuẩn kết nối SATA III mới nhất. Có lẽ do vậy mà hiệu năng của nó cũng tương đương, hoặc trong một số trường hợp còn hơn Macbook Air (theo đánh giá của Engadget). UX31 cũng còn những ưu điểm nữa, như màn hình có chất lượng cao, thời gian sử dụng pin tốt (gần 6 giờ).

Tất nhiên, nó vẫn có một số điểm yếu như bàn phím và touchpad chất lượng không cao, không có đèn nền bàn phím, cần dây chuyển đổi để xuất hình (qua cổng Mini HDMI và Mini VGA), và khá dễ trầy xước (theo đánh giá của một người dùng trên diễn đàn vOz). Tuy nhiên, với giá rẻ hơn Macbook Air khá nhiều, và chất lượng tốt ở nhiều mặt, có thể nói đây là một chiếc Ultrabook đáng mua.

Tương lai thế nào?

Toshiba Portege Z835 có nhiều ưu điểm.

Mới đây, tôi có đọc những đánh giá về chiếc Portege Z835 của Toshiba. Cùng có giá 899 USD như Aspire S3, nhưng nó có nhiều ưu điểm hơn. Z835 nhẹ hơn và mỏng hơn cả UX31 lẫn Macbook Air, nhưng vẫn tích hợp đầy đủ các kết nối (kể cả cổng xuất VGA to hay cổng cắm mạng Ethernet). Bàn phím của nó có đèn nền, một bổ sung đáng giá (dù chất lượng cũng không nổi trội).

Z835 cũng sử dụng ổ SSD với dung lượng 128GB, và do đó có hiệu năng cao hơn Aspire S3. Tuy nhiên, vi xử lý lại khá yếu, và chất lượng ổ SSD cũng không thực sự cao, do vậy về hiệu năng nó vẫn thua UX31 và Macbook Air. Thời gian sử dụng pin cũng khá ấn tượng, thậm chí còn hơn một chút so với UX31 và Macbook Air.

Với giá tốt, có lẽ Z835 sẽ thu hút người dùng hơn Aspire S3. Không rõ chiếc laptop này ở Việt Nam (có tên là Z830) sẽ có giá bao nhiêu, nhưng tôi hi vọng nó sẽ tương đương hoặc không đắt hơn Aspire S3 nhiều.

Trong khi đó, Lenovo IdeaPad U300s cũng đã được đánh giá trên một số trang web. Nó có kiểu dáng kém bóng bẩy hơn các Ultrabook khác, bàn phím và touchpad chất lượng tốt hơn hẳn, hiệu năng và pin đều đạt kết quả tốt. Tuy nhiên nó lại thiếu đèn nền bàn phím, đầu đọc thẻ SD, màn hình độ phân giải thấp và giá được đánh giá là hơi cao.

Mới đây, HP cũng đã công bố kế hoạch cho chiếc Ultrabook có tên gọi HP Folio 13. Tuy chưa có đánh giá gì, và cũng phải một tháng nữa sản phẩm mới ra mắt, nhưng với danh tiếng của HP thì đây cũng có thể là sản phẩm đáng chờ đợi.

Liệu Ultrabook có thành công?

Chỉ với 4 mẫu Ultrabook ra mắt, dòng máy này đã cho thấy nhiều sự khác biệt. Từ một sản phẩm toàn diện như Asus Zenbook UX31, giá rẻ đầy đủ tính năng như Toshiba Portege Z835, hay những sản phẩm chưa được đánh giá cao như Lenovo IdeaPad U300s hay Acer Aspire S3, tất cả đều có đặc điểm riêng.

Vẫn còn quá sớm để đánh giá Ultrabook có thành công hay không. Dù được đánh giá tốt, sản phẩm của Asus hay Toshiba cũng chỉ là "lính mới" trên thị trường, và chưa có được danh tiếng như Macbook Air, đối thủ cạnh tranh chính của họ. Để tạo được danh tiếng, chắc chắn những sản phẩm này cần thời gian.

Cá nhân tôi cho rằng Ultrabook thế hệ đầu sẽ tạo được thành công nhất định, nhưng sẽ chưa đạt được con số 40% mà Intel mong muốn. Giá những sản phẩm này vẫn còn khá cao so với trung bình, và được mặc định là dòng sản phẩm cao cấp, do vậy sẽ khó đạt được doanh số cao. Và nhìn chung thì giá các linh kiện (vi xử lý Intel, vỏ nhôm, đặc biệt là ổ SSD) cũng chưa thể giảm nhanh được.

Tuy nhiên, trong một vài năm tới, khi công nghệ được cải tiến thì các yêu cầu của Ultrabook bây giờ có thể được đáp ứng dễ dàng hơn. Linh kiện sẽ rẻ và dễ mua hơn, thời gian sử dụng pin hay hiệu năng cũng sẽ tăng. Khi ấy, Ultrabook sẽ trở thành một dòng sản phẩm phổ thông hơn, dễ mua hơn. Đó cũng chính là mục đích của Intel: đưa những sản phẩm và công nghệ mới tới với nhiều người dùng.

Có thể lúc ấy Ultrabook không còn đem lại cảm giác “cao cấp” như hiện tại, và có thể Intel sẽ lại tập trung phát triển một dòng sản phẩm Ultrabook II hay Xtremebook nào đó. Nhưng nỗ lực của họ trong hiện tại sẽ giúp cho người dùng có được những sản phẩm tốt hơn với giá rẻ hơn trong tương lai. Điều đó, cùng với bước tiến không ngừng của công nghệ, không bao giờ là thừa.

L.Anh