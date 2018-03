Lần "Ơ-rê-ka" thứ nhất với "Ngài thầy thuốc"

Sau một thời gian tầm sư học đạo với "Ngài thầy thuốc", tôi đã nghĩ ra một ý tưởng mới, đó là bộ sản phẩm liên quan đến y tế bao gồm: Tủ thuốc gia đình với rất nhiều mẫu mã đa dạng, thuốc thiết yếu (như thuốc cảm cúm, thuốc đau đầu, thuốc ho...), dụng cụ y tế thiết yếu (như băng, bông, nhíp..), đây là bộ sản phẩm rất cần thiết cho mỗi gia đình và chưa có trên thị trường. Một ngày nào đó, "Đầu to" (biệt danh mà mọi người đặt cho tôi) sẽ gõ cửa nhà bạn hoặc doanh nghiệp của bạn để thuyết phục bạn mua bộ sản phẩm trọn gói này. Nó sẽ rất hữu ích cho nhân viên của bạn hay những người trong gia đình bạn bởi vì sức khỏe là quan trọng nhất. Đó chính là ý tưởng đầu tiên của tôi.

Lần "Ơ-rê-ka" thứ hai là với "Anh chứng khoán"

Tôi từng chơi chứng khoán, thắng thì cũng nhiều mà thua thì cũng không phải là không đậm. Phương pháp chọn cổ phiếu của tôi lại cũng là một ý tưởng mới. Ban đầu khi có được phương pháp này, tôi rất vui sướng mặc dù cách chọn cổ phiếu cũng không hẳn là bách chiến bách thắng. Tôi sẽ chọn những cổ phiếu có con số đặc trưng tuân theo một chu trình khép kín. Những lý lẽ để tạo ra phương pháp này là:

Trong Y học, máu trong cơ thể người bắt đầu từ tim, qua động mạch tĩnh mạch rồi quay trở về tim theo một vòng tuần hoàn khép kín.

Hành tinh xanh mà chúng ta đang sống có quỹ đạo quay quanh Mặt Trời.

Bản thân chúng ta cũng thế, sáng chúng ta từ nhà đến cơ quan rồi tối lại quay trở về nhà.

Ngoài ra còn có một số biểu tượng cổ của người láng giềng đông dân nhất thể giới ủng hộ cho lý lẽ trên... v.v...

Tôi đã hoàn thành ý tưởng trên trong vòng nửa năm và ý tưởng đầu tiên trong vòng 2 tuần với sự trợ giúp rất nhiều của "anh bạn" "Sổ trí tuệ", "anh" đã giúp tôi ghi lại, phát triển các ý tưởng của mình thành công. Tôi xin cám ơn "anh" rất là nhiều!

Lần "Ơ-rê-ka" thứ 3 là với "Mẹ thiên nhiên"

Hồi tôi còn ngồi trên ghế đại học Dược, tôi được học các bộ môn Thực Vật và Dược Liệu, qua đó tôi được biết nhiều đến những cây thuốc quý, những loài dược liệu quý dùng để chữa bệnh cho con người. Và khi đi sâu vào bộ môn này, tôi lại được cùng các thầy các cô đi lên các vùng núi cao, các thảo nguyên bao la rộng lớn. Ở trên đó có rất nhiều các loại cây cỏ có thể dùng làm thuốc, những cây thuốc quý hiếm dùng để chữa bệnh mà "Mẹ thiên nhiên" đã ban tặng cho con người. "Mẹ thiên nhiên" là người đã tạo ra muôn loài, là vị thần có sức mạnh vô biên. "Mẹ" chính là người đã tiếp thêm sức sống cho lớp thanh niên chúng tôi tiếp tục xây dựng nên một thế giới phồn hoa và thịnh vượng hơn nữa. Cũng qua "Mẹ", tôi được biết rất nhiều đến những người bạn mới, những người bạn Samsung.

Đó là "Samsung Galaxy SIII - một nàng tiên nữ, nguồn cảm hứng của Mẹ thiên nhiên", "gia đình Samsung Galaxy Note - đó là một đại gia đình sẽ mở ra những lối đi sáng tạo mới cho trí tuệ loài người", nhưng tôi đã chọn Samsung Galaxy Y là người bạn sẽ tiếp tục đi trên những "chặng đường Ơ-rê-ka" tiếp theo của mình. Tuy tính năng ghi chú của anh không chuyên nghiệp như Samsung Galaxy Note nhưng tôi vẫn thích anh ấy, và cũng nhờ anh ấy mà tôi biết đến điệu nhảy Gangnam Style.

Đầu to học... cưỡi ngựa và xài điện thoại "sang"

Điệu nhảy Gangnam Style là điệu nhảy thú vị và vui nhộn, bài hát đã để lại dấu ấn nhất định trong những ngày đầu của tôi với "anh bạn" mới Samsung Galaxy Y. Bất kỳ lúc nào rảnh rỗi tôi đều nghe đi nghe lại bài hát bằng "chú dế" của mình và nhảy theo anh chàng béo PSY. Ý tưởng của bài hát đơn giản nhưng lại rất là hay và cuốn hút được cả thế giới.

Sau những lần học nhảy cùng anh chàng béo, tôi lại ngồi xuống và chỉnh sửa danh bạ điện thoại của mình. Với một chiếc điện thoại thông minh, tôi có thể viết đầy đủ họ tên của một người nào đó mà không sợ hết bộ nhớ. Nhưng điều thú vị nhất chính là mỗi lần có ai đó gọi đến cho tôi thì hình ảnh của người đó hiện ra - điều mà không thể có được trong những chiếc máy điện thoại bình thường.

Kế đến là phải nói đến tính năng chụp ảnh. Tuy chỉ có 2 megapixel nhưng nếu đặt vào thời điểm những năm 2003 hay là so sánh với những bức ảnh chụp từ tàu thăm do Sao Hỏa của NASA năm 2012 thì tôi cũng thấy an ủi phần nào. Những chiếc máy điện thoại 1,3 megapixel trước đây của tôi khi chụp xong thì tôi phải rất vất vả mới phân loại được ảnh, nhưng với Samsung Galaxy Y thì mỗi một bức ảnh đều lưu lại thời gian chụp, thậm chí là cả từng giờ, từng giây - chính điều này làm tôi rất dễ phân loại những bức ảnh của mình tùy thời gian chụp, và tôi có thể chụp thoải mái mà không sợ tốn pin do pin của Galaxy Y cũng rất tốt.

Khả năng lướt web của Galaxy Y cũng không chê vào đâu được, bắt sóng Wi-Fi rất nhanh và nhạy. Mặc dù "đầu to, mắt cận" nhưng với màn hình 3 inch tôi hoàn toàn có thể nhìn rất là rõ ràng, đọc thông tin với nhiều cỡ chữ to nhỏ khác nhau khi lướt web.

Ngoài ra, với kho ứng dụng phong phú của Google Play, tôi hoàn toàn có thể chọn được những ứng dụng đáp ứng được nhu cầu của mình. Đặc biệt là một số ứng dụng game mà tôi rất thích như game Angry Birds, Mario, Football. Tôi hoàn toàn hài lòng với "anh bạn" Samsung Galaxy Y của mình.

Lần "Ơ-rê-ka" thứ 4

Khát khao đưa ra những ý tưởng mới luôn là một niềm đam mê cháy bỏng gần như chảy trong huyết quản của tôi, đặc biệt là từ khi tôi có thêm "anh bạn" mới Samsung Galaxy Y - "Mr. Sam". Tôi đã từng kể cho nhiều nguời việc tôi rất hâm mộ Thomas Edison và tôi có khả năng đưa ra nhiều ý tưởng như thế nào. Người ta có hỏi tôi "Vậy thì dự định tương lai của em là gì?", với câu hỏi này tôi cũng không biết trả lời thế nào nhưng chỉ biết khi nào còn sống tôi sẽ đưa thêm nhiều ý tưởng hay hơn và sáng tạo hơn... cho đến khi có ý tưởng nào đó thực sự có ích cho xã hội mà tôi có thể làm được cho mọi người.

Giờ đây, với "Mr. Sam" thì khi tôi đang ăn kem, đang học bài, thậm chí khi đi vệ sinh hay đang nhảy một điệu nhảy Gangnam Style... mà tôi chợt nảy ra một ý tưởng hay cho vấn đề của mình, tôi sẽ dừng tất cả lại để note lại ý tưởng vào "chú dế" yêu - "Mr. Sam". "Chặng đường Ơ-rê-ka" của tôi với "Mr. Sam" đã tạo ra một thành quả, đó là ý tưởng về Mạng xã hội Trí tuệ, một mạng xã hội sẽ mở ra thiên đường cho những ý tưởng sáng tạo cho mọi vấn đề mà bất cứ ai cũng có thể gặp phải trong cuộc sống, một mạng xã hội thiên về trí tuệ con người, một mạng xã hội tân tiến sẽ khởi đầu từ chiếc điện thoại thông minh giá rẻ Samsung Galaxy Y.

Luong Cao Phuong